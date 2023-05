Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (24.05.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) mit "kaufen" ein.Im ersten Quartal 2023 seien die Umsatzerlöse der EQS Group AG um 13,2% auf 15,97 Mio. Euro (VJ: 13,81 Mio. Euro) angestiegen. Damit habe das Unternehmen ein sehr gutes erstes Quartal erreicht, insbesondere vor dem Hintergrund der erwarteten stetig steigenden Umsatzerlöse je Quartal. Das Unternehmen habe den Geschäftsbereich in Russland vollständig aufgegeben und dies auch separat in der GuV auswiesen. Der aufgegebene Geschäftsbereich habe Umsatzerlöse in Höhe von 0,03 Mio. Euro (VJ: 0,31 Mio. Euro) ausgemacht, bei einem EBITDA von -0,06 (VJ: 0,13 Mio. Euro) und einem Nettoergebnis von -0,03 Mio. Euro (VJ: 0,13 Mio. Euro).Ein beträchtlicher Anteil des starken Umsatzanstiegs sei auf neuen Kunden zurückzuführen, die insbesondere im Bereich Whistleblowing gewonnen worden seien. Hier habe die Gesellschaft von der Verabschiedung nationaler Gesetze profitiert, wie beispielsweise in Spanien und Italien. Mit dem überdurchschnittlichen Wachstum im Bereich Compliance habe sich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse am Gesamtumsatz auf 88% (VJ: 86%) erhöht.Der hohe Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse biete der EQS Group AG eine hohe Stabilität und Planbarkeit. Zudem würden die nachhaltigen Kundenverträge die Kundenbindung stärken und es könnten langfristige Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden, was zumeist zu einer höheren Kundenzufriedenheit und möglicherweise auch zu zusätzlichen Cross-Selling- oder Up-Selling-Möglichkeiten führen könne.Durch das steigende Umsatzvolumen sei auch das Ergebnis positiv beeinflusst worden. Die Kosten seien in Summe nahezu auf Vorjahresniveau verblieben und so habe das EBITDA dank der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwartungsgemäß deutlich ansteigen können und 1,30 Mio. Euro (VJ: 0,25 Mio. Euro) erreicht.Im Rahmen der Q1-Zahlen habe die EQS Group AG die Guidance bestätigt. Gemäß dem Management könne 2023 mit einem Umsatzwachstum zwischen 15% bis 20% und mit einem EBITDA zwischen 9 und 11 Mio. Euro gerechnet werden.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden die Analysten ein EBIT in Höhe von 2,20 Mio. Euro (Vorjahr: -3,58 Mio. Euro) erwarten. Nach Abzug des Zinsaufwands und unter der Annahme, dass keine Zins- oder Finanzerträge erzielt würden, würden sie ein EBT von 0,18 Mio. Euro prognostizieren. Allerdings würden sie davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr latente Steuern einen positiven Steuerertrag generieren würden, weshalb sei einen Jahresüberschuss von 1,68 Mio. Euro erwarten würden. Ihrer Meinung nach sei das EBITDA jedoch der beste Indikator für den Unternehmenserfolg, da es den operativen Cashflow weitgehend widerspiegele.Gegenüber der letzten Researchstudie würden die Prognosen der Analysten unverändert bleiben. Damit würden sie auch beim Bewertungsmodell keine Änderungen vornehmen und das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro bestätigen.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 24.05.2023)