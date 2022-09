7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (02.09.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Die Umsetzung der ersten Stufe der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht verzögere sich weiterhin sowohl in dem für die EQS Group AG wichtigsten Markt Deutschland als auch in zahlreichen weiteren Mitgliedsstaaten. Vor diesem Hintergrund habe die Gesellschaft ihre Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 im Rahmen der Halbjahreszahlen auf das untere Ende der jeweiligen Prognosebandbreiten konkretisiert.Aus heutiger Sicht sei davon auszugehen, dass das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz nun zum Jahresende in Kraft trete. Im ebenfalls wichtigen Markt Frankreich solle dies bereits Ende September geschehen. Auch in weiteren EU-Ländern rechne der Vorstand noch in dieser Jahreshälfte mit einer Umsetzung. Daher erwarte EQS insbesondere ab dem vierten Quartal 2022 einen deutlichen Anstieg der Vertragsabschlüsse bei den margenstarken SaaS-Produkten im Bereich der Whistleblowing-Lösungen.Auch angesichts der bereits jetzt in Europa mit Abstand führenden Marktposition des Konzerns im Bereich der cloudbasierten Hinweisgebersysteme würden die Aktienanalysten von GSC Research davon ausgehen, dass sich die vom Vorstand erwartete Entwicklung bei der Neukundenakquise nach Auflösung der derzeitigen, außerhalb des Einflussbereichs von EQS liegenden Verzögerungen bestätige. Zudem trete die zweite Stufe der EU-Whistleblower-Richtlinie bereits Ende 2023 in Kraft, womit sich weiteres Neukundenpotenzial für den Münchner RegTech-Anbieter eröffne.Auch insgesamt würden die Aktienanalysten von GSC Research die weiteren Aussichten der EQS Group AG mit ihrer starken Marktstellung und dem cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen, perspektivisch weiter steigenden Anteil wiederkehrender Erlöse unverändert als positiv erachten. Dabei würden sich die Bilanzverhältnisse mit einer Konzerneigenkapitalquote von 62 Prozent zum Halbjahresende ebenfalls solide darstellen.Vor allem infolge der seit ihrem letzten Research-Update erneut deutlich gestiegenen Umlaufrendite nähmen die Aktienanalysten von GSC Research das anhand ihres DCF-Modells ermittelte Kursziel für die EQS-Aktie nochmals auf 38,50 Euro von 41,50 Euro zurück. Auf dieser Basis biete das Papier aber aktuell immer noch ein Kurspotenzial von knapp 38 Prozent.Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).