Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (23.05.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin mit "kaufen" ein.Während sich die Anzahl der börsennotierten Unternehmen in Deutschland weiter reduziere und somit Kundenpotenzial wegfalle, profitiere die EQS Group AG von dem anhaltenden Trend zu steigenden Regulierungen. Derzeit spiele hier die EU-Whistleblower-Richtlinie die wichtigste Rolle. Die Gesellschaft habe sich rechtzeitig mit hohen Investitionen auf das Angebot von Hinweisgebersystemen vorbereitet, jedoch habe sich einmal mehr die Umsetzung der Vorgaben in nationales Recht verzögert. Vor allem wichtige Märkte wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien hätten eher als Nachzügler denn als Vorreiter agiert.Immerhin habe nun vor kurzem auch in Deutschland eine Einigung erzielt werden können und das Gesetz werde im kommenden Monat in Kraft treten. Dies eröffne der Gesellschaft massives Wachstumspotenzial, stelle Deutschland doch den mit Abstand wichtigsten EQS-Markt dar. Entsprechend gehe Renner in der zweiten Jahreshälfte von einer deutlich stärkeren Nachfrage im Bereich der Whistleblowing-Lösungen aus.Nachdem die Verzögerungen in 2022 mehrfache Anpassungen der unternehmensseitigen Umsatzprognose erfordert hätten, könnte die jetzige Verabschiedung des Gesetzes im weiteren Jahresverlauf angesichts des bereits starken Auftakts eine Anhebung der Analystenschätzungen mit sich bringen. Immerhin habe die Gesellschaft in den ersten drei Monaten bereits ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erreicht.Auch auf mittlere Sicht berge die neue Gesetzgebung noch enormes Steigerungspotenzial. Durch die Verzögerungen habe EQS die ursprünglichen Ziele für 2025 zwar um 12 bis 18 Monate verschieben müssen, jedoch "aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Renner sei überzeugt, dass die Gesellschaft ihre Wachstumsziele in der Zukunft erreichen könne, wenn auch etwas später als ursprünglich vorgesehen.Angesichts der erfreulichen Entwicklung in den ersten drei Monaten 2023 sehe Renner die EQS Group AG weiterhin hervorragend für ihre kommunizierte Wachstumsstrategie gerüstet. Ein höheres Umsatzvolumen beschere der Gesellschaft aufgrund der hohen Skalierbarkeit auch deutlich steigende Ergebnisse.Bei einem leicht auf 32,50 Euro angehobenen Kursziel bekräftigt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, daher seine Empfehlung, die EQS-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 23.05.2023)