Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (23.11.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "kaufen" auf "halten" nach unten.Nach den langen Verzögerungen sei die EU-Whistleblower-Richtlinie nun in allen für die EQS Group AG wichtigen Märkten in Kraft getreten. Damit würden sich für die Gesellschaft enorme Wachstumspotenziale eröffnen. Die zunehmenden Regulierungen würden EQS ein gutes Wachstumsfeld bieten, auch wenn zu konstatieren sei, dass sich einige Unternehmen auch wegen der hohen Regulierung von der Börse zurückziehen würden und somit auch Kundenpotenzial verloren gehe.Die Umsetzung der Richtlinie habe im bisherigen Jahresverlauf bereits zu einem beschleunigten Wachstum geführt. Allerdings würden die Aktienanalysten von GSC Research noch einmal eine weitere Beschleunigung gegen Jahresende erwarten, da einerseits Vertragsstrafen für die fehlende Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes erst ab Ende 2023 wirksam würden und andererseits die Richtlinie ab Mitte Dezember auch für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten gelte, nachdem sie zuvor nur für Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten umzusetzen gewesen sei. Als Marktführer sollte die EQS Group AG hiervon überproportional profitieren.Die neue Gesetzgebung eröffne der Gesellschaft auch mittelfristig noch deutliches Wachstumspotenzial. In Zukunft seien in vielen Bereichen weitere regulatorische Vorgaben zu erwarten, die EQS in die Wachstumskarten spielen würden. Hier würden sich dann auch gute Chancen bieten, den Kunden Komplettlösungen zu verkaufen, die sämtliche Regulierungen abdecken würden. Dementsprechend seien die Aktienanalysten von GSC Research zuversichtlich, dass die Gesellschaft ihre gesteckten Wachstumsziele erreichen werde, wenn auch etwas später als ursprünglich geplant.Allerdings würden die Aktionäre diesen Weg vermutlich nur noch eine kurze Zeit mitgehen können. Denn nach dem Vollzug des von Thoma Bravo angekündigten Übernahmeangebots werde der Vorstand den Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der EQS-Aktien in den Freiverkehr stellen. Auf Basis der angekündigten Übernahmeofferte würden die Aktienanalysten von GSC Research ihr Kursziel für den Anteilschein von 32,50 auf 40,00 Euro anheben.Da der Börsenkurs dieses Niveau jedoch bereits erreicht hat, reduziert Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Einschätzung für die EQS Group-Aktie von "kaufen" auf "halten". (Analyse vom 23.11.2023)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).