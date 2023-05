Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (02.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) mit "kaufen" ein.Die EQS Group habe im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 22,3% auf 61,43 Mio. EUR (VJ: 50,22 Mio. EUR) gesteigert, jedoch sei das Wachstum unter der ursprünglich angegebenen Guidance (aus Q1 2022) von 30% bis 50% geblieben. Die Verzögerung der nationalen Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie in Deutschland sei ein Grund für das geringer als erwartete Umsatzwachstum gewesen. Die Umsetzung solle noch in diesem Jahr erfolgen. Ein Teil des Umsatzanstiegs stamme aus Basiseffekten aufgrund der Übernahme der Business Keeper GmbH. Die Whistleblowing-Software im Segment Compliance habe zudem signifikant zu den Umsatzzuwächsen beigetragen.Das EBITDA habe im Jahr 2022 auf 4,57 Mio. EUR (VJ: 1,74 Mio. EUR) gesteigert werden können, obwohl das Hinweisgeberschutzgesetz, welches als wichtiger Wachstumstreiber gelte, verzögert umgesetzt werde. Das Unternehmen habe die EBITDA-Marge auf 7,4% verbessert, aber die eingesparten Kosten hätten nicht ausgereicht, um das untere Ende der zu Jahresbeginn ausgegebenen Spanne von 6 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR zu erreichen. Das Segment Investor Relations und das Segment Compliance hätten positive Ergebnisse gezeigt, während das EBIT aufgrund der Übernahme der Business Keeper GmbH und der einhergehenden Abschreibungen mit -3,58 Mio. EUR (VJ: -5,40 Mio. EUR) negativ geblieben sei. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) habe -5,34 Mio. EUR (VJ: -6,86 Mio. EUR) betragen, jedoch habe ein Steuerertrag von 2,01 Mio. EUR vorgelegen, was zu einem negativen Konzernergebnis von -3,33 Mio. EUR (VJ: -6,63 Mio. EUR) geführt habe, welches damit jedoch im Vergleich zum Vorjahr besser ausgefallen sei.Das Unternehmen habe im März 2022 eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die in einer Verbesserung des Eigenkapitals auf 112,21 Mio. EUR (31.12.2021: 70,24 Mio. EUR) und der Eigenkapitalquote auf 59,3% (31.12.2021: 37,6%) resultiert habe. Der größte Teil der Mittel sei für die Rückzahlung von Schulden verwendet worden, was zu einer signifikanten Reduzierung der finanziellen Schulden geführt habe. Das Unternehmen habe auch das Akquisitionsdarlehen für den Kauf der Business Keeper GmbH neu strukturiert und werde ab Mitte 2023 mit der Rückzahlung beginnen. Die Nettoverschuldung sei deutlich auf 28,47 Mio. EUR (31.12.2021: 74,14 Mio. EUR) gesunken. Trotz eines negativen Jahresergebnisses habe das Unternehmen einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 5,43 Mio. EUR (VJ: 2,04 Mio. EUR) und einen soliden Free Cashflow von 2,60 Mio. EUR (VJ: -97,64 Mio. EUR) erzielt.Die Guidance für das Jahr 2023 sehe ein Wachstum von 15% bis 20% vor. Die Guidance beruhe auf der Erwartung, dass das Compliance-Segment um 20% bis 25% wachsen werde, während der Bereich Investor Relations nur ein geringes Wachstum von bis zu 10% verzeichnen werde. Die EBITDA-Guidance für das Jahr liege zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR. Das Unternehmen habe seine Mittelfristplanung verschoben, aber es werde erwartet, dass es weiterhin ein starkes Wachstum geben werde. So solle der geplante Umsatz von 130 Mio. EUR und die erwartete EBITDA-Marge von mindestens 30% nun 12 bis 18 Monate später als ursprünglich (2025) geplant erreicht werden. Bedauerlicherweise würden sich auch andere EU-Länder mit der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie verspäten, weshalb von der EU gegen sieben weitere Länder ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden sei.Aufgrund der leicht reduzierten Prognose und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes reduziert Matthias Greiffenberger, Analyst von GSC Research, sein Kursziel auf 38,00 EUR (bisher: 40,75 EUR). Es bestehe weiterhin ein sehr hohes Upside-Potenzial und daher vergebe der Analyst das Rating "kaufen".(Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link