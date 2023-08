Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.08.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin mit "kaufen" ein.Nach langer Wartezeit sei nun die EU-Whistleblower-Richtlinie in Deutschland in Kraft getreten. Dies sei für die EQS Group AG bedeutsam, da sie in den vergangenen Jahren bereits hohe Investitionen getätigt habe, um für die Einführung der Regulierung gerüstet zu sein. Mit der Einführung in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien würden sich nun enorme Wachstumschancen für die Gesellschaft eröffnen. Die zunehmenden Regulierungen würden EQS ein gutes und wichtiges Wachstumsfeld bieten, da sich auf der anderen Seite die Anzahl der börsennotierten Unternehmen reduziere und somit Kundenpotenzial verloren gehe.Für die EQS Group AG sei Deutschland der mit Abstand wichtigste Markt. Entsprechend positiv sollte sich die zweite Jahreshälfte präsentieren, nachdem die Unternehmen nun die gesetzliche Vorgabe zu befolgen hätten. Hier dürfte gegen Jahresende eine weitere Beschleunigung des Wachstums eintreten, da Vertragsstrafen für die fehlende Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes erst ab Ende 2023 wirksam würden.Aber nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig bringe die neue Gesetzgebung deutliches Wachstumspotenzial mit sich. Die zeitlichen Verzögerungen bei der nationalen Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie hätten auch bei der EQS Group AG zu einer Verschiebung der ursprünglich für 2025 ausgegebenen Ziele um 12 bis 18 Monate geführt. Renner sei jedoch überzeugt, dass die Gesellschaft ihre Wachstumsziele in der Zukunft erreichen könne, wenn auch etwas später als ursprünglich vorgesehen.Nach der bisherigen Entwicklung sehe Renner die Gesellschaft auf einem guten Weg, ihre prognostizierte Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen. Da das Geschäftsmodell hervorragend skalierbar sei, erwarte der Analyst mit steigenden Umsätzen überproportionale Gewinnzuwächse.Bei ihrem unveränderten Kursziel von 32,50 Euro bekräftigt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, daher seine Empfehlung, die EQS-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link