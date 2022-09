Für EPTI Services (vormals EPTI Core) hätten die Analysten im initialen Research im Rahmen einer Peer-Group-Analyse einen EBITDA-Bewertungsfaktor von 20x ermittelt. Das Unternehmen habe ursprünglich die EPTI Services im eigenen Portfolio mit 12x bewertet. Zum 30.06.2022 habe EPTI die Bewertung auf 12,5x erhöht. EPTI Services sei nicht explizit ausgewiesen, sollte aber nach Erachten der Analysten bei 351,61 Mio. SEK liegen. Entsprechend sollte sich das EBITDA auf 28,13 Mio. SEK belaufen. Bei einem Bewertungsfaktor von 20x auf das EBITDA hätten die Analysten gemäß GBC-Bewertungsansatz einen Wert in Höhe von 562,58 Mio. SEK ermittelt. Damit würden ihres Erachtens stille Reserven in Höhe von 210,97 Mio. SEK für die EPTI Services vorliegen.



Darüber hinaus habe Apotekamo nach dem Berichtszeitraum eine Kapitalerhöhung mit einer Post-Money-Bewertung von rund 174 Mio. SEK (16,21 Mio. EUR) durchgeführt. EPTI sei weiterhin mit rund 42% an Apotekamo beteiligt, was einem NAV Von 73 Mio. SEK entspreche. Die Kapitalerhöhung habe sich auf 26,5 Mio. SEK belaufen, wovon 5 Mio. SEK von EPTI gekommen seien. Weiterhin hätten sich das Investorennetzwerk Angelgate und der ehemalige bosnische Fußballprofi und heutige Sportdirektor des FC Bayern München Hasan Salihamidžić beteiligt. In Summe habe so der NAV von Apotekamo im EPTI-Portfolio von rund 46 Mio. SEK um 27 Mio. SEK auf 73 Mio. SEK (6,80 Mio. EUR) gesteigert werden können.



Somit sei die Ersteinschätzung der Analysten im Research Report vom 28.04.2022 bestätigt. Sie hätten zum damaligen Zeitpunkt im Rahmen einer Peer-Group-Analyse einen gewichteten Wert aus Umsatz- und EBITDA-Multiple in Höhe von 49,20 Mio. EUR ermittelt und aufgrund des jungen Unternehmensalters einen Sicherheitsabschlag von 70% vorgenommen. Damit habe ihre NAV-Bewertung von Apotekamo bei 14,76 Mio. EUR bzw. 152,19 Mio. SEK gelegen. Aufgrund der erfolgreichen Finanzierungsrunde und des gesteigerten Netzwerkeffekts durch die neuen Investoren sowie den Expansionsplänen würden die Analysten den Sicherheitsabschlag auf 60% reduzieren. Damit würden sie Apotekamo aktuell mit 19,68 Mio. EUR bzw. 211,21 Mio. SEK bewerten. Ein Anteil von 42% entspreche damit 8,27 Mio. EUR bzw. 88,71 Mio. SEK. Zur letzten Finanzierungsrunde habe der Wert bei 16,21 Mio. EUR (174 Mio. SEK) gelegen, was stillen Reserven von 3,47 Mio. EUR entspreche. Bei einer Beteiligungshöhe von 42% würden die stillen Reserven damit bei 1,46 Mio. EUR bzw. etwa 15,71 Mio. SEK liegen.



Die Analysten der GBC AG gehen davon aus, dass das Unternehmen auch in der zweiten Jahreshälfte aktiv Transaktionen durchführen wird. Sie könnten sich vorstellten, dass es zu Erweiterungen im Bereich Service komme, um den operativen Cashflow zu steigern und möglichweise auch ein bis drei Exits durchgeführt werden.



Die Analysten der GBC AG haben die Warrants gemäß Black Scholes zu einem aktuellen Kurs von 2,30 SEK bewertet, einer risikolosen Rendite von 1,25% und einer erwarteten Volatilität von 100%. Der Wert der Warrants liege ihres Erachtens bei 0,012 Mio. SEK bzw. 0,011 Mio. EUR. Unter der hypothetischen Annahme, dass das Unternehmen die Warrants zu einem fairen Marktpreis zurückerwerbe, liege ein Bewertungsabschlag in Höhe der Warrants-Bewertung vor.



Gemäß ihrer Neubewertung von EPTI Services und Apotekamo sowie der Warrants hätten die Analysten eine positive Bewertungsdiskrepanz (stille Reserven) in Höhe von 226,67 Mio. SEK ermittelt. Durch die Bewertungsdiskrepanz zusätzlich zum NAV in Höhe von 726 Mio. SEK, der nach dem 30.06.2022 ermittelt worden sei, ergebe sich in Summe ein NAV gemäß GBC-Ansatz in Höhe von 952,67 Mio. SEK.



Dies entspreche einem NAV je Aktie in Höhe von 9,16 SEK bzw. 0,85 EUR. (1 SEK = 0,0931758 EUR 5. Sept. 2022, 12:33 UTC).



Beim aktuellen Kurs von 0,23 EUR (Xetra, 02.09.22 17:38) bedeutet dies ein signifikantes Upside-Potenzial von 269,6% und daher vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, das Rating "kaufen".



Auch bei einer reinen Betrachtung des NAV auf K3-Basis in Höhe von 726 Mio. SEK würde sich ein NAV je Aktie von 6,98 SEK ergeben bzw. 0,65 EUR je Aktie, was auch hier ein enormes Upside-Potenzial auf den aktuellen Kurs in Höhe von 182,6% darstelle. (Analyse vom 12.09.2022)



EPTI AB (ISIN: SE0013774668, WKN: A2P4CT, Ticker-Symbol: G7H), gegründet 2017 in Stockholm, ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, FinTech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT-Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren Joint Ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI-Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen, um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern.



