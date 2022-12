Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die EPTI-Aktie. Auch bei einer reinen Betrachtung des NAV auf K3-Basis in Höhe von 715,59 Mio. SEK würde sich ein NAV je Aktie von 6,70 SEK bzw. 0,61 Euro je Aktie ergeben, was auch hier ein enormes Upside-Potenzial auf den aktuellen Kurs in Höhe von 190,5% darstelle. (Analyse vom 13.12.2022)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EPTI-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EPTI AB (ISIN: SE0013774668, WKN: A2P4CT, Ticker-Symbol: G7H, NASDAQ Stockholm-Symbol: EPTI) zu kaufen.Im dritten Quartal 2022 habe die EPTI AB den Umsatz um 134,7% auf 53,74 Mio. Schwedische Kronen (SEK; VJ: 22,90 Mio. SEK) gesteigert. Somit habe der Umsatz in den ersten neun Monaten 2022 um 286,9% auf 155,20 Mio. SEK (VJ: 40,11 Mio. SEK) gegenüber dem Vorjahr nahezu vervierfacht werden können. Vom 9-Monats-Umsatz seien 125,69 Mio. SEK auf die EPTI Service AB und 48,72 Mio. SEK auf die EPTI Invest AB entfallen.Die Gesamtleistung sei im dritten Quartal 2022 um 51,4% auf 57,23 Mio. SEK (VJ: 37,79 Mio. SEK) angestiegen, was auf 9-Monatssicht einem Anstieg von 172,9% auf 174,41 Mio. SEK (VJ: 63,91 Mio. SEK) entspreche. Die Gesamtleistung sei zu 8,34 Mio. Euro (VJ: 18,46 Mio. SEK) auf die EPTI Invest AB und zu 48,89 Mio. SEK (VJ: 19,34 Mio. SEK) auf die EPTI Service AB entfallen. Der Grund für den Rückgang der Gesamtleistung der EPTI Invest sei auf die geringere Anzahl an konsolidierten Beteiligungen zurückzuführen. So würden die Beteiligungen als assoziierte Unternehmen erfasst und nicht mehr konsolidiert.Das EBITDA habe sich im dritten Quartal 2022 auf 4,78 Mio. SEK (VJ: 12,41 Mio. Euro) belaufen. Die Reduktion im Vergleich zum Vorjahr sei zurückzuführen auf hohe positive Einmaleffekte aus dem Vorjahr. Auf 9-Monatssicht habe sich das EBITDA auf -6,68 Mio. SEK (VJ: 11,75 Mio. SEK) reduziert. Die EPTI Service AB habe 27,44 Mio. Euro EBITDA beigetragen, während das EBITDA der EPTI Invest bei -11,00 Mio. SEK und der Konzern-Muttergesellschaft bei - 23,12 Mio. SEK gelegen habe.Die Abschreibungen hätten sich auf 10,48 Mio. SEK (VJ: 3,12 Mio. SEK) erhöht, was mit 9,68 Mio. SEK auf Goodwill-Abschreibungen zurückzuführen sei. Der Grund hierfür liege in der Abschreibung der übernommenen Firmenwerte im Rahmen des Reverse-IPO. Die nicht-konsolidierten Unternehmen hätten zu einem negativen Finanzaufwand in Höhe von - 4,16 Mio. SEK (VJ: 0,92 Mio. SEK) geführt. Somit habe das Netto-Ergebnis in Summe bei -73,25 Mio. SEK (VJ: 3,36 Mio. SEK) gelegen.Zum 30.09.2022 sei ein NAV in Höhe von 715,59 Mio. SEK (30.06.2022: 698,81 Mio. SEK) veröffentlicht worden. Der Anstieg gegenüber dem 30.06.2022 sei vornehmlich auf die Kapitalerhöhung von Apotekamo zurückzuführen.Für EPTI Services (vormals EPTI Core) hatten wir im initialen Research im Rahmen einer Peer-Group-Analyse einen EBITDA-Bewertungsfaktor von 20x ermittelt, so die Analysten der GBC AG. Das Unternehmen habe ursprünglich die EPTI Services im eigenen Portfolio mit 12x bewertet. Zum 30.06.2022 habe EPTI die Bewertung auf 12,5x erhöht. Das EBITDA der EPTI Services AB habe auf 12-Monatsbasis zum 30.09.2022 bei 28,11 Mio. SEK gelegen, was bei einem Bewertungsfaktor von 12,5x zu einer Bewertung von 351,36 führe. Bei einem Bewertungsfaktor von 20x auf das EBITDA hätten die Analysten der GBC AG gemäß GBC-Bewertungsansatz einen Wert in Höhe von 562,18 Mio. SEK ermittelt. Damit lägen nach Erachten der Analysten der GBC AG stille Reserven in Höhe von 210,82 Mio. SEK für die EPTI Services vor.Somit sei die Ersteinschätzung der Analysten der GBC AG im Research Report vom 28.04.2022 bestätigt. Die Analysten der GBC AG hätten zum damaligen Zeitpunkt im Rahmen einer Peer-Group-Analyse einen gewichteten Wert aus Umsatz- und EBITDA-Multiple in Höhe von 49,20 Mio. Euro ermittelt und aufgrund des jungen Unternehmensalters einen Sicherheitsabschlag von 70% vorgenommen. Damit habe die NAV-Bewertung der Analysten der GBC AG von Apotekamo bei 14,76 Mio. Euro bzw. 152,19 Mio. SEK gelegen.Aufgrund der erfolgreichen Finanzierungsrunde und des gesteigerten Netzwerkeffekts durch die neuen Investoren sowie den Expansionsplänen hätten die Analysten der GBC AG im Research-Bericht zum Halbjahr 2022 den Sicherheitsabschlag auf 60% reduziert. Damit würden die Analysten der GBC AG Apotekamo aktuell mit 19,68 Mio. Euro bzw. 211,21 Mio. SEK bewerten. Ein Anteil von 42% entspreche damit 8,27 Mio. Euro bzw. 88,71 Mio. SEK. Zur letzten Finanzierungsrunde habe der Wert bei 16,21 Mio. Euro (174 Mio. SEK) gelegen, was stillen Reserven von 3,47 Mio. Euro entspreche. Bei einer Beteiligungshöhe von 42% lägen die stillen Reserven damit bei 1,46 Mio. Euro bzw. etwa 15,71 Mio. SEK.Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass das Unternehmen auch weiterhin aktiv Transaktionen durchführen werde. Wir könnten uns vorstellen, dass es zu Erweiterungen im Bereich Service kommt, um den operativen Cashflow zu steigern, so die Analysten der GBC AG. Darüber hinaus könnten möglicherweise auch Exits noch im laufenden Geschäftsjahr durchgeführt werden.Die Analysten der GBC AG hätten die Warrants gemäß Black Scholes zu einem aktuellen Kurs von 2,09 SEK bewertet, einer risikolosen Rendite von 1,5% und einer erwarteten Volatilität von 100%. Der Wert der Warrants liege nach Erachten der Analysten der GBC AG bei 0,002 Mio. SEK. Unter der hypothetischen Annahme, dass das Unternehmen die Warrants zu einem fairen Marktpreis zurückerwerbe, liege ein Bewertungsabschlag in Höhe der Warrants-Bewertung vor.Gemäß ihrer Neubewertung von EPTI Services und Apotekamo sowie der Warrants hätten die Analysten der GBC AG eine positive Bewertungsdiskrepanz (stille Reserven) in Höhe von 226,52 Mio. SEK ermittelt. Durch die Bewertungsdiskrepanz zusätzlich zum NAV in Höhe von 715,59 Mio. SEK, der zum 30.09.2022 ermittelt worden sei, ergebe sich in Summe ein NAV gemäß GBC-Bewertungsansatz in Höhe von 942,12 Mio. SEK (bisher: 952,67 Mio. SEK).