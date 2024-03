Börsenplätze ENI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,60 EUR -0,25% (15.03.2024, 09:30)



Euronext Milan-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,614 EUR +0,63% (15.03.2024, 09:17)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Borsa Italiana-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (15.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieriesen ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Euronext Milan-Symbol: ENI) unter die Lupe.Die Anteilseigner des Energiekonzerns hätten sich bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig über stattliche Dividenden freuen können. Daran werde sich auf absehbare Zeit auch wenig ändern. Im Gegenteil: Es werde sogar noch besser. Denn ENI wolle sogar noch mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten.Demnach solle die Dividende 2024 um knapp sechs Prozent auf 1,00 Euro je Anteilschein steigen. Dies habe der Energiekonzern am Donnerstag im Rahmen des Kapitalmarkttags mitgeteilt. Gleichzeitig plane ENI, eigene Aktien im Volumen von 1,1 Mrd. Euro zurückzukaufen, mit der Option, den Betrag auf bis zu 3,5 Mrd. Euro zu erhöhen. Dem Aktienkurs habe die Ankündigung indes vorerst nicht helfen können, der Kurs habe in Mailand nachgegeben.Zudem wolle der italienische Öl- und Gasriese sein Geschäft mit Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff sowie den Biokunststoffhersteller Novamont bis zum Jahre 2027 abspalten. "Die Energiewende kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn sie materielle und nachhaltige Renditen schafft und neue Formen von Geschäftsformen ermöglicht", habe der Vorstandsvorsitzende Claudio Descalzi laut Mitteilung gesagt. ENI erwarte aus dem Verkauf von Vermögenswerten rund acht Mrd. Euro an Barmitteln.Wer bereits investiert ist, beachtet nach wie vor den Stoppkurs bei 11,90 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link