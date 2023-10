Börsenplätze ENI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

15,63 EUR +1,02% (27.10.2023, 15:30)



Euronext Milan-Aktienkurs ENI-Aktie:

15,676 EUR +1,25% (27.10.2023, 15:23)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Borsa Italiana-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (27.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieriesen ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.ENI habe heute seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Aufgrund der im Vorjahreszeitraum deutlich höheren Öl- und Gaspreise sei der Umsatz von 37,3 auf 22,3 Mrd. Euro zurückgegangen. Der bereinigte Gewinn habe mit 1,82 Mrd. Euro über den Marktprognosen von 1,63 Mrd. Euro gelegen.Auch beim bereinigten operativen Ergebnis habe der Energiekonzern mit 3,01 Mrd. Euro die Schätzungen der Analysten geschlagen, die im Vorfeld mit 2,85 Mrd. Euro gerechnet hätten. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum sei ENI wegen der hohen Öl- und Gaspreise auf satte 5,77 Mrd. Euro gekommen.Des Weiteren habe ENI die Gesamtjahresprognose angehoben. Demnach würden die Italiener nun mit einem bereinigten operativen Gewinn von 14 Mrd. Euro rechnen. Zuvor sei der Konzern noch von zwölf Mrd. Euro ausgegangen. Auch das Ziel für den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit sei erhöht worden: Sei man bisher von einer Spanne von 15,5 bis 16 Mrd. Euro ausgegangen, so sollten es nun 16,5 Mrd. Euro werden. Der Vorstand habe diesen Schritt mit den zuletzt weiter verbesserten Marktbedingungen begründet. Die Q3-Ergebnisse hätten die Erwartungen der Analysten, vor allem in der Explorations- und Produktionssparte, übertroffen. Im Vorjahr hätten die Gewinne vom starken Anstieg der Energiepreise nach Russlands Einmarsch in die Ukraine profitiert, was den Rückgang deutlicher ausfallen lasse.Der Stoppkurs kann bei 11,90 Euro gesetzt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link