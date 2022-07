Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (29.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI habe heute Früh für das zweite Quartal 2022 ein bereinigtes EBIT in der Gruppe von EUR 5,84 Mrd. berichtet, also ein Plus von 13% gegenüber dem Vorquartal und mehr als eine Verdoppelung (!) gegenüber dem Vorjahresquartal. Dieses Ergebnis sei angetrieben worden durch das günstige Rohstoffpreisumfeld, starke Raffineriemargen und den Fokus auf Kostenmanagement und operative Leistung des Unternehmens. Alleine der wichtige Bereich E&P habe im zweiten Quartal 2022 ein bereinigtes EBIT in Höhe von 4,87 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein Plus von 11% im Quartalsvergleich und mehr als eine Verdoppelung im Jahresvergleich. Die Produktion habe im Quartal bei 1,58 Mio. Fass pro Tag gelegen, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr und einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorquartal entspreche, der hauptsächlich auf höhere Gewalt in Libyen, Nigeria und Kasachstan zurückzuführen sei.Der bereinigte Nettogewinn habe sich im Berichtszeitraum auf EUR 3,8 Mrd. gegenüber EUR 0,93 Mrd. vor einem Jahr belaufen und damit den Konsens von EUR 3,27 Mrd. übertroffen.ENI zeige sich bemüht, alternative Gasversorgungsquellen für Italien und Europa durch die Nutzung seiner starken strategischen Allianzen zu sichern, wodurch eine Schlüsselkomponente der langfristigen Strategie von ENI beschleunigt werde, bei der Beteiligungsgas schrittweise eine wichtige Rolle spielen werde. Es seien neue Lieferverträge mit Algerien, Ägypten und dem Kongo unterzeichnet worden, und weitere Möglichkeiten könnten sich auch in anderen Ländern von ENIs globalen Gasportfolios ergeben, darunter Libyen, Angola, Mosambik, Indonesien und Italien. Die Initiativen würden darauf abzielen, bis zu 100% der jährlichen russischen Gasimporte in Höhe von 20 Milliarden Kubikmetern bis zum Jahr 2025 auf den italienischen Markt zu bringen. Im Juni habe sich ENI an dem Projekt North Field East in Katar, dem weltweit größten LNG-Projekt beteiligt, und damit seine Präsenz im Nahen Osten ausgebaut und habe sich Zugang zu einem führenden LNG-Produzentenland verschafft.ENI habe zudem seine Zusage für einen Aktienrückkauf bis 2022 auf EUR 2,4 Mrd. erhöht und dies mit dem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartral begründet.Die letzte Empfehlung zur ENI-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.