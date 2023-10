Börsenplätze ENI-Aktie:



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (18.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieriesen ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Es habe sich bereits in den vergangenen Wochen angekündigt, nun sei es geglückt: Die Aktie des italienischen Energiekonzerns ENI sei auf ein neues Jahreshoch geklettert und habe damit ein frisches Kaufsignal generiert. Nun wäre der Weg zunächst frei bis zum Fünf-Jahres-Hoch bei 16,04 Euro, danach bis zum Bereich um 16,60 Euro.Rückenwind hätten die Dividendentitel natürlich wieder einmal in Form weiter gestiegener Ölpreise erhalten. Diese seien am Mittwoch mit der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten kräftig gestiegen. Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 91,55 US-Dollar gekostet. Das seien 1,65 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 1,81 Dollar auf 88,47 Dollar gestiegen.Nachdem sich die Ölpreise in der ersten Wochenhälfte mit der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel noch hätten stabilisieren können, drohe mittlerweile eine weitere Eskalation. Marktbeobachter hätten auf einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verwiesen, der die geopolitischen Sorgen am Ölmarkt verstärkt habe.Die mit einem KGV von 7 und einem KBV von 0,9 sehr günstig bewertete Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,3 Prozent) ist nach wie vor eine attraktive Depotbeimischung, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Im Zuge des nun geglückten Ausbruchs wäre auch aus charttechnischer Sicht der Weg nach oben vorerst frei. Der Stoppkurs könne vorerst weiterhin bei 10,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link