Börsenplätze ENI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,982 EUR -1,11% (15.01.2024, 16:45)



Euronext Milan-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,982 EUR -0,40% (15.01.2024, 16:45)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Borsa Italiana-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (15.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Es sei ein sehr müder Auftakt in die neue Börsenwoche. In den USA seien die Börsen heute wegen eines Feiertags (Martin Luther King Day) geschlossen. Dementsprechend gebe es auch an den europäischen Handelsplätzen eher wenig spektakuläre Kursausschläge. Die Energietitel wie ENI kämen ebenfalls kaum von der Stelle. Zumal es auch bei den Ölpreisen zu Beginn der Handelswoche zunächst kaum Bewegung gegeben habe.Gestützt würden die Rohölpreise derzeit weiterhin von der angespannten Situation im Roten Meer. Denn nach wiederholten Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf mehrere Handelsschiffe hätten die USA und Großbritannien unlängst Militärschläge durchgeführt. Die Eskalation stelle eine Bedrohung für den Erdöl- und Warentransport durch den wichtigen Suezkanal dar. Bisher hätten die Ölpreise allerdings nur mit leichten Risikoaufschlägen reagiert, da eine befürchtete Ausweitung des Gaza-Konflikts insbesondere auf den energiereichen Staat Iran bisher ausgeblieben sei.Des Weiteren würden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Ölmarkt als fragil gelten: Die Nachfrage dürfte in diesem Jahr aufgrund der schwachen Weltwirtschaft allenfalls moderat wachsen. Auf der Angebotsseite würden die großen Ölförderländer versuchen, die Preise zwar mit Produktionskürzungen anzuheben. Diese Bemühungen seien bisher aber nur zeitweise von Erfolg gekrönt gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link