Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (18.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Die in den letzten Monaten deutlich zurückgekommenen Ölpreise würden sich nun auch auf die Aktien der Produzenten auswirken. Negative Nachrichten würden die ENI-Aktie am Donnerstag zusätzlich belasten. Kreisen zufolge erwäge die italienische Regierung den Verkauf eines Anteils von 4% an dem Unternehmen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wolle mit dem Verkauf rund 2 Mrd. Euro erlösen, um die gigantischen Schulden des Landes zu senken, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Pläne würden allerdings derzeit noch ausgearbeitet und könnten sich noch ändern. Das Finanzministerium habe sich dazu nicht äußern wollen, habe es geheißen.Ohnehin wäre das wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn laut Statista dürfte die Staatsverschuldung Italiens in den kommenden Jahren weiter massiv ansteigen. Bis 2028 rechne die Daten-Plattform mit einer Gesamtverschuldung von 3.301 Mrd. Euro, was rund 415 Mrd. Euro mehr seien als am Ende des Jahres 2023. Einsparmaßnahmen im Haushalt schienen deshalb deutlich sinnvoller zu sein, als das Investment bei ENI zu reduzieren, zumal sich das Papier in den letzten Jahren vom Corona-Schock 2020 gut erholt und dem Staat seitdem eine ordentliche Rendite beschert habe.Angesichts der Entwicklung der ENI-Aktie in den letzten Jahren wäre es eine schlechte Entscheidung der italienischen Regierung Anteile zu verkaufen, insbesondere da die Dividendenrendite derzeit bei rund 6% liege. Sobald die Ölpreise wieder anziehen, werde sich die Aktie des italienischen Produzenten stabilisieren. "Der Aktionär" rate weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: