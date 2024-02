Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieproduzenten ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.ENI habe im vergangenen Jahr wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der Hauptgrund liege auf der Hand: die deutlich gesunkenen Öl- und Gaspreise. Jedoch sei es im Tagesgeschäft zuletzt etwas besser gelaufen, weil sich die Marktbedingungen für Öl- und Gasgeschäfte in Q4 etwas verbessert hätten.Wie der Energieproduzent bekannt gegeben habe, sei im Gesamtjahr der bereinigte operative Gewinn um fast ein Drittel auf 13,8 Mrd. Euro gesunken. Im vierten Quartal sei das Ergebnis dagegen nur um ein Viertel zurückgegangen. Die von ENI verzeichneten Ölpreise hätten sich in den Monaten Oktober bis Dezember nahezu auf Vorjahresniveau bewegt. 2022 habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen und bei den Energiekonzernen für eine Gewinnschwemme gesorgt.Auf die Aktionäre sei 2023 ein Überschuss von gut 4,7 Mrd. Euro entfallen und damit zwei Drittel weniger als im Vorjahr. Konzernchef Claudio Descalzi habe von "exzellenten Ergebnissen" angesichts eines unsicheren und unsteten Marktumfelds gesprochen. Seine Ziele für 2024 sowie strategische Pläne für die Zukunft wolle das Management den Aktionären auf einem Kapitalmarkttag am 14. März vorstellen.Kurz nach Vorlage des Zahlenwerks habe sich die US-Bank JPMorgan zu Wort gemeldet. Analyst Christyan Malek habe die ENI-Aktie erneut auf "Overweight" eingestuft. Das Kursziel sei bei 20 Euro belassen worden, was knapp 40 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau liege. Bereinigt um höhere Förderkosten und andere Aufwendungen habe der Ölkonzern weitgehend die Erwartungen erfüllt. Die Bekanntgabe des Ausblicks hätten die Italiener für den Kapitalmarkttag Mitte März angekündigt.Daher dränge sich ein Einstieg bei der Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite: 6,5 Prozent) derzeit noch nicht auf. Wer bereits investiert ist, beachtet nach wie vor den Stoppkurs bei 11,90 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Mit Material von dpa-AFX