Börsenplätze ENI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

13,45 EUR -1,00% (28.04.2023, 10:36)



Euronext Milan-Aktienkurs ENI-Aktie:

13,416 EUR -0,49% (28.04.2023, 10:23)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Borsa Italiana-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (28.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Wegen der niedrigeren Öl- und Gaspreise rudere der italienische Energiekonzern bei seinen Erwartungen für das laufende Jahr zurück. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle in diesem Jahr nur noch 12 Mrd. statt 13 Mrd. Euro erreichen, habe ENI in Rom mitgeteilt. Experten hätten bisher mit einem höheren Wert gerechnet.Ähnlich stark wie die Gewinnprognose habe das Management auch seine Erwartungen für die aus dem Tagesgeschäft generierten Barmittel (CFFO) gesenkt. Hier erwarte ENI nun mehr als 16 Mrd. Euro.Auch im ersten Quartal habe der Konzern die niedrigeren Rohstoffpreise zu spüren bekommen. Außerdem habe sich die in Großbritannien eingeführte Übergewinnsteuer für Energiekonzerne negativ ausgewirkt. Der auf die Aktionäre entfallene bereinigte Gewinn sei im Vorjahresvergleich um 11% auf 2,9 Mrd. Euro zurückgegangen. Hier hätten die Italiener aber positiv überraschen können, senn die Analysten hätten mit noch stärkeren Einbußen gerechnet.Der nächste wichtige Termin sei der 22. Mai. Dann erfolgt der Dividendenabschlag für die Quartalsdividende i.H.v. 0,22 Euro. Die weiteren Ex-Tage seien dann im September und im November.Aufgrund der Ölpreisentwicklung in den vergangenen Monaten sei die Senkung der Prognose keine riesengroße Überraschung mehr. Dementsprechend stabil halte sich die ENI-Aktie trotz der negativen Meldung. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe nicht. Die Aussichten für die mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,8 sehr günstig bewertete Aktie würden für Dividendenjäger attraktiv bleiben. Der Stoppkurs könne bei 9,90 Euro belassen werden. Favorit im Sektor bleibe indes BP, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link