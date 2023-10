Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (13.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieriesen ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Es werde wieder spannend bei ENI: Die Dividendenperle notiere nur noch knapp zehn Cent unter dem kürzlich markierten Mehrjahreshoch bei 15,60 Euro. Rückenwind erhalte die ENI-Aktie wieder einmal vom Ölmarkt. Denn die Ölpreise hätten am Ende einer für den Rohölmarkt hektischen Woche kräftig zugelegt.Am Freitagmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 89,14 US-Dollar gekostet. Das seien 3,14 Dollar mehr als am Vorabend gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 3,16 Dollar auf 86,07 Dollar gestiegen.Damit würden sich die Erdölpreise in etwa auf dem Niveau befinden, auf das sie nach dem Angriff der Hamas auf Israel zu Wochenbeginn gesprungen seien. Am Markt sei der jüngste Preisschub mit Bemerkungen des iranischen Außenministers begründet worden, der am Freitag vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt habe, sollte die Blockade des Gazastreifens fortdauern.Iran spiele eine Schlüsselrolle in dem Nahost-Konflikt, weil das Land als Unterstützer der Hamas gelte. Zudem liege der ölreiche Staat unmittelbar an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verlaufe. Störungen des Seewegs würden erhebliche Probleme nach sich ziehen.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: Die mit einem KGV von 7 und einem KBV von 0,9 sehr günstig bewertete Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,3 Prozent) sei nach wie vor eine attraktive Depotbeimischung. Zumal nun auch noch ein frisches Kaufsignal möglich sei. Der Stoppkurs kann vorerst weiterhin bei 10,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)Mit Material von dpa-AFX