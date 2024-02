Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (19.02.2024/ac/a/a)



ENI habe in der vergangenen Handelswoche die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Damit habe der italienische Konzern in etwa im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die Analysten, die sich seither zur Aktie des Ölproduzenten geäußert hätten, hätten sich überwiegend zuversichtlich für die kommenden Wochen und Monate gezeigt.Auch "Der Aktionär" sehe für die ENI-Aktie noch Luft nach oben. Bei den Italienern laufe es weiterhin relativ rund. Zudem sei die Bilanz sehr solide, die Aussichten gut und die Bewertungen günstig. Doch das Chartbild sorge nicht gerade für Optimismus. Daher dränge sich ein Einstieg bei der Dividendenperle (aktuelle Bruttorendite: 6,5%) derzeit noch nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte nach wie vor den Stoppkurs bei 11,90 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)