Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (18.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) unter die Lupe.Wie viele andere Ölaktien schwächele aktuell auch das Papier des italienischen Energiekonzerns. Für die Experten der britische Großbank Barclays stelle dies jedoch eine durchaus attraktive Chance dar. So habe deren Analystin Lydia Rainforth die Einstufung für ENI auf "overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Daraus errechne sich ein Aufwärtspotenzial i.H.v. 30%.Indes gebe es vom Ölmarkt weiteren Gegenwind. So seien die Ölpreise am Mittwoch erneut etwas gefallen. Marktbeobachter hätten auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen. Die gesunkene Hoffnung auf baldige Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone belaste die Finanzmärkte und trübe die Konjunkturaussichten. Die Anleger würden daher einen Bogen um konjunktursensible Anlagen machen, was auch die Ölpreise unter Druck setze.Bei ENI sehe es derzeit ähnlich aus wie bei fast allen Energieriesen: Es laufe aktuell eigentlich recht rund. Zudem sei die Bilanz sehr solide, die Aussichten gut und die Bewertungen günstig. Doch das Chartbild mahne auch bei ENI zur Vorsicht. Daher sollte vor einem Einstieg bei der Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite: 6,5%) zunächst eine nachhaltige Aufhellung des Charts abgewartet werden. Der Stoppkurs sollte bei 11,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: