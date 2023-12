Börsenplätze ENI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,952 EUR +0,03% (12.12.2023, 12:43)



Euronext Milan-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,942 EUR -0,28% (12.12.2023, 13:08)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Borsa Italiana-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (12.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät weiterhin zum Kauf der Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI).Im Lichte der von Europa beabsichtigten Verringerung von russischen Energielieferungen komme ENI mit seinem starken Afrika-Fokus eine Schlüsselrolle in der Öl- und Gasversorgung zu. Die Geschäftsaussichten würden daher langfristig sehr gut bleiben.Für das dritte Quartal habe ENI recht solide Zahlen berichtet. Natürlich könnten diese aber nicht mehr an die Rekordergebnisse des Jahres 2022 heranreichen, als die Öl- und vor allem Gaspreise einen Höhenflug verzeichnet hätten. ENI komme mit seinem starken geografischen Fußabdruck auf dem afrikanischen Kontinent eine Schlüsselrolle in der Sicherstellung der Öl- und Gasversorgung Europas zu. Insofern gehe der Analyst davon aus, dass die Ertragsaussichten auf weiterhin sehr gut bleiben würden.Andreas Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die ENI-Aktie. Das Kursziel von EUR 18 (zuvor: EUR 19) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024. Die Bewertung der ENI-Aktie berücksichtige Bewertungsabschläge, welche ihm aus der historischen Beobachtung heraus gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 12.12.2023)Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity