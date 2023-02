2) Die Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik



3) Die Beschleunigung des realen BIP-Wachstumsgefälles zwischen Schwellenländern und Industrieländern



4) Die Schwellenländer würden wohl von einem Dollar-Bärenmarkt oder einer Dollarschwächephase profitieren



5) Ein stärkeres relatives EPS-Wachstum in den Schwellenländern



6) Eine Wende in der Anlegerstimmung gegenüber den Schwellenländern



7) Eine günstige Bewertungsdynamik



8) Eine Erholung der globalen Investitionen nach Jahren strukturellen Desinvestments (09.02.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer sahen sich 2022 vor allem mit drei großen Herausforderungen konfrontiert: Chinas Null-Covid-Politik, die aggressive Straffung der Geldpolitik weltweit und die russische Invasion in der Ukraine, so die Experten von Redwheel.Die Experten würden davon ausgehen, dass sich zwei dieser drei Faktoren im Jahr 2023 in potenziellen Rückenwind verwandeln würden: Erstens habe China bereits damit begonnen, seine Wirtschaft wieder zu öffnen; die wichtigste Frage sei demnach die nach den Auswirkungen auf den Rest der Welt. Zweitens sähen die Experten, dass die US-Notenbank FED irgendwann im ersten Halbjahr 2023 eine Pause bei den Zinserhöhungen einlege und möglicherweise im vierten Quartal 2023 zu Zinssenkungen übergehe, was zu einem schwächeren US-Dollar führen könnte.Die Kombination aus einer zurückhaltenden FED und der Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft schaffe ein günstiges Umfeld für eine Outperformance der Schwellenländeraktien. Darüber hinaus gebe es weitere Faktoren, die nach Meinung der Experten zur Outperformance der Schwellenländer im Jahr 2023 beitragen würden.Insgesamt sollten Anleger diese acht Faktoren im Auge behalten: