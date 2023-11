Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Wieder Turbulenzen bei EHang: Die Aktie des chinesischen Passagier-Drohnen-Unternehmens sei diese Woche ins Visier eines prominenten Leerverkäufers gerückt. Der Kurs schwanke dementsprechend heftig. Nach einem prozentual zweistelligen Einbruch sei allerdings immerhin eine Teilerholung zu verzeichnen gewesen. Es sei nicht der erste Fall dieser Art bei EHang.Hindenburg Research sei bekannt für relativ umfangreiche Recherchen. Der Leerverkäufer werfe EHang vor, mindestens 92% der ausgewiesenen Vorbestellungen würden sich auf veraltete, geplatzte Verträge und Kunden ohne nennenswerte Historie beziehen. Auch bezüglich der Umsatzentwicklung führe EHang in die Irre. Zudem gebe es Auflagen bezüglich der jüngst erfolgten Zulassung für die Drohne EH216. So seien keine Flüge über dicht besiedelten Gebieten gestattet und es müsse stets Sichtkontakt zu Kontrollpersonen bestehen. Das schmälere die Geschäftsaussichten für EHang.EHang zufolge könnten diese Auflagen mit der Zeit fallen. Ohnehin habe das Unternehmen - wie nicht anders zu erwarten - die Vorwürfe von Hindenburg Research auf die in solchen Fällen übliche Art zurückgewiesen. So sei u.a. von "Fehlinterpretationen" und "unwahren" Behauptungen gesprochen worden.Hindenburg Research sei bereits der zweite Leerverkäufer, der sich EHang vorknöpfe. 2021 habe Wolfpack Research den Höhenflug der Aktie mit schweren Vorwürfen gestoppt. Im Kern habe es damals geheißen, EHang habe außer PR-Meldungen eigentlich nichts vorzuweisen. Die anschließende Kursschwäche dürfte in ihrer Nachhaltigkeit aber auch auf allgemeine China-Skepsis sowie das veränderte Börsenumfeld bezüglich defizitärer Tech-Wetten zurückzuführen gewesen sein.Fakt sei: EHang bleibe ein äußerst spekulatives Investment. Dementsprechend bleibe die Aktie erfahrenen Tradern und risikobewussten Investoren vorbehalten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)