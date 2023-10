Übernahme, Geldprobleme oder gebe es einen anderen Anlass für die ungewöhnliche Unterbrechung? Eine harmlose, positive Meldung wäre angesichts des Vorgehens seitens EHang eher überraschend. Investierte Anleger könnten derzeit aber nur abwarten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Was sei denn nun schon wieder los? Mehr als 120 USD habe eine EHang-Aktie 2021 zeitweise gekostet. Dann gseiing es - u.a. aufgrund einer Short-Attacke und damit verbundenen Vorwürfen in Richtung des chinesischen Drohnen-Unternehmens - mit dem Kurs rasant abwärts gegangen. Nun gebe es die nächste merkwürdige Nachricht.Gestern habe EHang verkündet, dass der Handel mit der Aktie auf Antrag des Unternehmens gestoppt werden solle - allerdings maximal bis zum 13. Oktober (Freitag). Genauer gesagt gehe es um die American depositary shares (ADS), aktienähnliche Beteiligungsscheine von EHang, die an der NASDAQ gehandelt würden. Die US-Börse habe den Antrag mittlerweile durchgewunken.EHang zufolge handele es sich um einen freiwilligen Schritt, "in Erwartung einer bevorstehenden Ankündigung einer sehr bedeutenden Entwicklung in Bezug auf seine Geschäftsaktivitäten". Eine weitere Begründung habe es nicht gegeben.Der Kurs von EHang sei bis Ende 2022 im Abwärtstrend gewesen und habe zeitweise unter 4 USD notiert. Anschließend habe sich allerdings ein volatiler Aufwärtstrend entwickelt. Im Sommer 2023 habe es dann ein Doppeltop bei knapp über 22 USD gegeben. Die Korrekturbewegung habe zuletzt in Richtung 16 USD geführt. Nun werde spannend, wie es weitergehe.EHang wolle sich ein Geschäft im Bereich Passagier-Drohnen aufbauen. Jenseits von einigen eigenen Drohnen und Flugplänen habe sich bislang aber wenig Konkretes getan. Zwar habe es vereinzelte Meldungen über Kooperationen und Interesse an den hauseigenen Drohnen gegeben, allerdings habe das Unternehmen immer noch eher Start-up-Charakter und schreibe keine Gewinne.