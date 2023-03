NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

9,29 USD +3,80% (16.03.2023, 21:58)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Drohnen-Unternehmens EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Auch wenn es heute der Kurs zunächst wieder steige: Auf Sicht der vergangenen Wochen befinde sich die EHang-Aktie weiter im Sinkflug. Von den Ende 2022 erreichten Tiefstkursen sei der chinesische Drohnenhersteller allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Es bleibe also spannend. Mittlerweile sei klar, wann der nächste - fundamentale - Impuls komme.Am Mittwoch, 22. März, werde EHang vor Eröffnung des US-Handels seine Zahlen zum vierten Quartal und dem abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichen und anschließend mit Analysten sprechen. Im Vorfeld dürfe wild spekuliert werden, denn viele belastbare Schätzungen lägen nicht vor. Klar sei bislang lediglich: EHang schreibe immer noch Verluste, eine kommerzielle Umsetzung sei noch nicht in Sicht. Die Aktie bleibe dementsprechend eine äußert spekulative Wette auf die Zukunft, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2023)Börsenplätze EHang-Aktie: