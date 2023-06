Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

13,71 USD -5,58% (21.06.2023, 17:16)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang-Aktie:

A2PWWB



NASDAQ-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd.:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Heiße Wette auf das Comeback des Drohnen-Hot-Stocks EHang. Der Titel sei riskant, doch das Management hoffe auf grünes Licht in China.Alles-oder-Nichts-Start-ups wie EHang und Virgin seien in diesen Tagen im Aufwind. Während Virgin vor dem Start seiner "galaktischen" Rundflüge sei, hoffe EHang darauf, dass bald hunderte kleine Passagierdrohnen durch China fliegen würden.Gründer Huazhi Hi wolle "so früh wie möglich, kurzfristig" die Freigabe erhalten. Denn die Kunden, die mit der Drohne etwa Tourismus-Flüge für mutige Urlauber anbieten würden, möchten endlich fliegen. Die Auftragspipeline beträgt mittlerweile alleine in China mehr als 100 Drohnen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link