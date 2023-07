NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

Kurzprofil EHang Holdings Ltd.:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (26.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei dem Unternehmen handle sich um Flugtaxis. Der Chart verweise darauf, dass es hier zu einem Ausbruch kommen könnte. Ab 20 USD könnte hier der Vogel abheben, so der Aktienprofi. Jetzt gehe es bei EHang darum, eine Zulassung zu bekommen, die als erstes in China erfolgen dürfte. Die Reiseunternehmen dürften sich da um die Fluggeräte prügeln. Die EHang-Aktie ist kurz davor, ein technisches Kaufsignal zu generieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze EHang-Aktie: