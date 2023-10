Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil EHang Holdings Ltd.:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Wie berichtet, habe EHang am vergangenen Freitag von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde eine Zulassung für sein EH216-S Passagierdrohnensystem erhalten. Ein Meilenstein für den kommerziellen Drohnenbetrieb. Die Akte habe jedoch nur kurz deutlich zugelegt. Auch eine Meldung von gestern habe bislang nicht geholfen.Von 17,10 (letzter Schlusskurs vor der Nachricht) auf 25,78 USD sei der Kurs des chinesischen Passagierdrohnen-Unternehmens gestiegen, nur um noch am selben Tag einen Großteil der Gewinne wieder abzugeben. Schlusskurs: 20,30 USD. Auch in den folgenden Tagen sei der Kurs gefallen. Dabei sei gestern sogar ein neuer Auftrag gemeldet worden. Die Aktie stehe also praktisch wieder da, wo sie vor der Nachricht gestanden sei, die EHang selbst als "epochalen Meilenstein" bezeichnet habe.Die Genehmigung sei bereits erwartet worden, spekulative Anleger hätten sich positionieren können. Was dann gefolgt sei, sei insofern ein klassisches "Sell the news"-Szenario gewesen. Schließlich müsse sich erst noch zeigen, wie kommerziell erfolgreich EHang künftig sein werde. Dazu komme das China-Risiko. Zudem sei dieser Tage ohnehin nicht die beste Zeit für spekulative Aktien an der Börse gewesen. EHang schreibe noch keine Gewinne, sei ein Wert mit viel Zukunftsfantasie. Insofern verwundere es nicht, dass viele Anleger lieber erst mal schnell Kasse gemacht hätten. Die Genehmigung könnte zudem bedeuten, dass bei EHang Kapitalmaßnahmen notwendig würden, um künftiges Wachstum zu finanzieren.Ganz überraschend kämen die kurzfristigen Gewinnmitnahmen nicht. Andererseits dürfte die Genehmigung für Großkunden eine Bedingung gewesen sein, um künftig tatsächlich signifikante Aufträge an EHang zu vergeben. Hefei dürfte nicht die letzte Stadt gewesen sein. Insofern sei "Der Aktionär" durchaus positiv für EHang gestimmt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)