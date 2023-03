Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Drohnen-Unternehmens EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Die chinesische Drohnenaktie fliege noch immer in der Verlustzone. Aber zumindest kurstechnisch fliege EHang wieder. Auch aus Japan habe es mittlerweile wieder einmal eine gute Nachricht. Aber reiche das für eine Neubewertung der EHang-Aktie, die seit dem Börsenstart Ende 2019 v.a. durch ganz viel Volatilität aufgefallen sei?Allein vom Tief am 24. Oktober bei 3,32 USD bis zum jüngsten Zwischenhoch am 13. Januar bei 17,84 USD habe der Kurs mehr als 400% Strecke gemacht. Zuletzt sei es allerdings wieder runter auf um die 11 USD gegangen. Damit seien schon wieder 38% verloren. Unterm Strich werde die chinesische Drohnen-Aktie damit inzwischen mal wieder zu den gleichen Kursen gehandelt wie kurz nach dem Börsengang.Das sei zumindest für Anleger, die zur Hype-Phase Ende 2021 noch bei EHang aufgesprungen seien, eine schlechte Nachricht, falls die Aktie noch im Depot sei. Damals hätten EHang-Anteile nämlich kurzzeitig für 100 USD und mehr pro Stück die Besitzer gewechselt. Der Boden sei bei EHang also immer noch näher als das bisherige Allzeithoch.So eindrucksvoll die Leistung in Japan auch sei: EHang schreibe immer noch Verluste, eine kommerzielle Umsetzung sei noch nicht in Sicht. Die Aktie bleibe dementsprechend eine äußert spekulative Wette auf die Zukunft. Angesichts der Kursturbulenzen (nach oben und unten), die kaum durch operative Entwicklungen unterfüttert seien, schaue "Der Aktionär" nur zu, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.