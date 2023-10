Börsenplätze EHang-Aktie:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Ende gebe es doch tolle Nachrichten bei EHang. Nachdem tagelang spekuliert worden sei, warum das chinesische Passagierdrohnen-Unternehmen den Handel mit seinen Aktien an der NASDAQ freiwillig "in Erwartung einer bevorstehenden Ankündigung einer sehr bedeutenden Entwicklung in Bezug auf seine Geschäftsaktivitäten" ausgesetzt habe, sei nun klar, was dahinterstecke.EHang habe heute gemeldet, dass es von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde eine Zulassung für sein EH216-S Passagierdrohnensystem erhalten habe. Die betreffende Drohne könne ohne Pilot fliegen. Es sei die wohl erste Zulassung dieser Art weltweit. EHang zufolge handele es sich jedenfalls um einen "epochalen Meilenstein" für den kommerziellen Passagier-Drohnen-Betrieb.Völlig überraschend komme die Zulassung nicht, schließlich sei bekannt gewesen, dass das Genehmigungsverfahren gelaufen sei. Trotzdem sei es angesichts der ohnehin relativ hohen Volatilität bei der chinesischen Drohnenaktie durchaus wahrscheinlich, dass der Kurs nach Wiederaufnahme des Handels in den USA heute einen extremen Höhenflug starten könnte. Für investierte Anleger sei Freitag der 13. jedenfalls definitiv kein Unglückstag. Kunden mehrerer "Aktionär"-Börsendienste (Hot Stock Report, CAT-Report) können sich besonders freuen, da EHang dort in Erwartung der Zulassung schon längere Zeit in den Depots vertreten war, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link