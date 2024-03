NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

17,55 USD +13,23% (19.03.2024, 18:36)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang-Aktie:

A2PWWB



NASDAQ-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd.:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von EHang Holdings Ltd. (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Bei der EHang-Aktie habe man nach einer längeren Abwärtsphase zuletzt eine recht deutliche Kurserholung beobachten können. Charttechnisch betrachtet könne man von einem Comeback reden. Denn der Kursanstieg finde bei einem erhöhten Handelsvolumen statt. Auch operativ tue sich beim chinesischen Passagier-Drohnen-Unternehmen was, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.03.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze EHang-Aktie: