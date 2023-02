Weniger optimistisch sind die Expertinnen und Experten in Europa. Gerade die Länder in Osteuropa wähnen die Expertinnen und Experten an der Schwelle zur Rezession (0,1%). Auch für Nord- (1,2%) und Westeuropa (0,7%) gehen die Fachleute im Mittel von geringen Wachstumsraten aus, für Deutschland liegen die Erwartungen gar unterhalb des Schnitts in Westeuropa (0,5%). Moderate Wachstumsraten werden in Nordamerika (1,6%), Südasien (1,7%), Zentralasien (2,1%) und Südafrika (2,3%) erwartet.



Weltweiter optimistischerer Blick auf 2024 und 2026



Für das Jahr 2024 und insbesondere für das Jahr 2026 gehen die Expertinnen und Experten weltweit von einer wirtschaftlichen Erholung aus. Das trifft insbesondere auf die Regionen zu, deren erwartetes Wachstum im Jahr 2023 gering ausfällt. So wird in Osteuropa für das Jahr 2026 ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 4,3% erwartet. Auch in Westeuropa (2,0%), Nordeuropa (2,8%) und Südeuropa (3,5%) gehen die Fachleute wieder von steigenden Wachstumsraten aus.



In Nordamerika wird für 2026 ein moderater Anstieg des Wachstums um 2,4% erwartet. Dies liegt etwa auf der Höhe der Erwartungen für Mittelamerika (2,7%). Für Südamerika wird mit 3,4% gerechnet - das höchste Wachstum unter den amerikanischen Regionen.



Auch in den Regionen Asiens wird in der mittleren Frist ein Anstieg der Wachstumsraten erwartet. Die Region mit dem stärksten Anstieg zwischen 2023 und 2026 ist Südasien, wo die erwarteten Wachstumsraten zwischen 2023 (1,7%) und 2026 (4,7%) merklich auseinander liegen. In Ostasien erwarten die Expertinnen und Experten einen Anstieg um 3,5% für 2026, in Westasien um 4,1%. Die beiden asiatischen Regionen mit den höchsten Erwartungen für das Jahr 2023, Zentral- und Südostasien, haben auch für das Jahr 2026 die höchsten erwarteten Wachstumsraten der wirtschaftlichen Leistung.



Auch in Afrika sind die befragten Ökonominnen und Ökonomen deutlich optimistischer bezüglich des Wirtschaftswachstums, je weiter der Blick in die Zukunft reicht. So erwarteten Fachleute in Südafrika für das Jahr 2023 eine Wachstumsrate von 3,5%, was von den Erwartungen in Nord- und Zentralafrika mit 4,1 bzw. 4,4% noch übertroffen wird. Wie bereits für 2023 werden in West- (6,5%) und Ostafrika (10,6%) die höchsten Anstiege in der Wirtschaftsleistung erwartet.



Die Teilnehmenden in den Ländern Ozeaniens erwarten für das Jahr 2026 im Mittel ein Wirtschaftswachstum von 3,8%.



Das Economic Experts Survey (EES) ist eine vierteljährliche Umfrage des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. An der aktuellen Umfrage vom 7. Dezember 2022 bis zum 21. Dezember 2022 nahmen 1.537 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 133 Ländern teil. Die Antworten der Fachleute beziehen sich jeweils auf das Land, in dem sie tätig sind oder für das sie die höchste Expertise besitzen (etwa wenn Beschäftigungsland und Heimatland unterschiedlich sind). (13.02.2023/ac/a/m)







