(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil EAMD European AeroMarine Drones AG:



Die EAMD AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957, WKN: 661195, Ticker-Symbol: U9P) bietet ein innovatives und nachhaltiges Luftfahrtkonzept, für militärische wie kommerzielle Anwendungen, indem es herkömmliche Antriebstechniken für Drohnen durch hybride, kosteneffizientere Lösungen ersetzt. Das Unternehmen steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung. (27.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EAMD-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957, WKN: 661195, Ticker-Symbol: U9P) mit dem Rating "kaufen" auf.Mittelfristig plane das Management der EAMD European AeroMarine Drones AG (EAMD) ein Portfolio an Hightech KMUs im Luftfahrtbereich mit dem Fokus auf Nah- und Fernüberwachung aufzubauen. Zur Entwicklung neuer Prototypen fehle KMUs häufig der Zugang zu Kapital und die Vertriebsstärke, um Flotten an Großkunden zu vertreiben. EAMD plane die Prototypenentwicklung der KMUs zu finanzieren, um im Gegenzug, ein Vorverkaufsrecht bzw. eine Exklusivität des Produktvertriebs zu erhalten.Aktuell bestehe die erste Kooperation mit der Reiner Stemme Aero GmbH (RS.Aero). Die RS.Aero habe zwei Drohnen in der Entwicklung, welche bemannt und unbemannt eingesetzt werden könnten. Im Rahmen der Kooperation solle eine Schwestergesellschaft der RS.Aero, die Reiner Stemme Red Eagle AG (RS Red Eagle), zeitnah per Sachkapitalerhöhung in die EAMD eingebracht werden. RS.Aero habe zwei Drohnen in der Entwicklung, die EAMD Whisper, welche 2023 die Marktreife erreichen solle, und ein größeres Modell, die Geo-Explorer, welche 2024 die Marktreife erreichen solle. EAMD erhalte über die Red Eagle ein Vorverkaufsrecht an der Produktion der Whisper und der Geo-Explorer von der RS.Aero. Für den erfolgreichen Verkauf erhalte EAMD eine Vertriebsprovision von 15% von RS.Aero.Aktuell finde in der EAMD noch keine operative Entwicklung statt, daher sei die Bilanz sehr schlank mit unwesentlichen Umsätzen und einem niedrigen Netto-Ergebnis. Auch die Red Eagle habe eine sehr schlanke Bilanz und sollte bei einer Sachkapitaleinbringung zu rund 20 Mio. Euro, neben Eigenkapital auch größtenteils Goodwill schaffen.Das Management gehe von einer sehr dynamischen Entwicklung des Vertriebs der Whisper und Geo-Explorer aus, mit Umsatzerlösen von 3,75 Mio. Euro im Jahr 2023, 15 Mio. Euro im Jahr 2024, 28,50 Mio. Euro im Jahr 2025 und 48,75 Mio. Euro im Jahr 2026. Mit Absatzzahlen in Summe von 5 (2023), 16 (2024), 28 (2025) und 47 (2026). Die erwartete Entwicklung des EAMD Managements sei nach Erachten der Analysten der GBC AG mit gewissen Unsicherheiten belegt.Da keine Produktion in der EAMD erfolge, sondern ausschließlich der Vertrieb, könnten sehr hohe EBITDA-Margen erzielt werden. Daher würden die Analysten der GBC AG ein EBITDA in Höhe von -0,50 Mio. Euro im Jahr 2022 erwarten, gefolgt von 1,43 Mio. Euro im Jahr 2023 bzw. 4,57 Mio. Euro im Jahr 2024 und 9,90 Mio. Euro im Jahr 2025.Auf Basis ihres DCF-Modell hätten die Analysten der GBC AG seinen fairen Unternehmenswert in Höhe von 27,06 Mio. Euro ermittelt. Bezogen auf eine ausstehende Aktienzahl in Höhe von 0,34 Mio. entspreche dies einem Kursziel in Höhe von 80,00 Euro. Die Aktie der EAMD European AeroMarine Drones AG stelle ein spekulatives Investment dar und habe im Erfolgsfall ein sehr hohes Kurspotenzial.Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die EAMD-Aktie. (Analyse vom 27.06.2022)