Die Ergebnisse von Sainsbury's könnten zur Beurteilung allgemeiner Trends bei den britischen Verbrauchern herangezogen werden: Sie würden immer noch essen, und zwar gut. Daten von NIQ vom Dienstag hätten gezeigt, dass die Ausgaben für Lebensmittel in der Woche vor dem 23. Dezember mit 4,8 Mrd. Pfund ein Rekordhoch erreicht hätten, was einem Anstieg von 4,3% gegenüber 2022 entspreche. Die Vorliebe der Briten für Süßigkeiten habe dazu beigetragen, den Umsatz mit Süßwaren anzukurbeln, die mit einem Zuwachs von 17,3% zu den Spitzenreitern gezählt hätten.



Sainsbury's habe die Höhe des Vorsteuergewinns für das Geschäftsjahr 2024 mit 670 bis 700 Mio. GBP bestätigt und damit die Prognosen der Analysten verfehlt, was darauf hindeute, dass die Lebensmittelverkäufe allein Sainsbury's nicht zu einer überdurchschnittlichen Gewinnentwicklung in diesem Jahr verhelfen könnten.



Die Zahlen hätten einige gute Nachrichten enthalten: Trotz des Rückgangs der Umsätze in den Bereichen Bekleidung und allgemeine Waren halte Sainsbury's daran fest, dass der freie Cashflow im Einzelhandel im Jahr 2024 bei 600 Mio. GBP liegen werde. Aus fundamentaler Sicht verfüge Sainsbury's nach wie vor über eine starke Bilanz, die durch die Lebensmittelverkäufe gestützt werde.



Nach den Umsatzzahlen seien die Gewinnprognosen und der freie Cashflow die beiden Kennzahlen, die für die Anleger am wichtigsten seien. Auch B&M habe am Dienstag die Gewinnschätzungen der Analysten verfehlt, es jedoch geschafft, die anfängliche Schwäche des Aktienkurses umzukehren und am Tag höher geschlossen. Der Aktienkurs von Sainsbury's sei seit Oktober um mehr als 23% gestiegen und befinde sich in der Nähe seines höchsten Stands seit 2018. Die Aktie könnte noch weiter steigen, wenn die Anleger der Meinung seien, dass die niedrigere Lebensmittelinflation und die steigenden Lebensmittelverkäufe die Gewinne von Sainsbury's weiter antreiben könnten.



Sainsbury's könne sich auch gegenüber seinen Konkurrenten (ohne M&S) gut behaupten und habe in den zwölf Wochen bis zum 24. Dezember 2023 beim Lebensmittelvolumen hinter Aldi und Lidl an dritter Stelle gelegen, mit einem höheren Lebensmittelvolumen als Tesco, Asda und Morrisons.



Anleger und Trader würden auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag und den Beginn der US-Gewinnsaison für das vierte Quartal am Freitag warten, um zu erfahren, was die FED als Nächstes tun werde und was die US-Banken über die Stärke der US-Realwirtschaft und die Gewinne von Nicht-Tech-Unternehmen in den USA sagen könnten.



Die Aktien hätten einen gemischten Start in das Jahr gehabt, wobei die Rally dieser Woche in Erwartung wichtiger fundamentaler Nachrichten nachgelassen habe. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege bei über 4%, und der Dollar sei in dieser Woche auf breiter Front gestiegen, was der Performance der Aktienmärkte ebenfalls den Glanz nehme. Interessanterweise herrsche keine Panik an den Märkten, und der Vix-Index bleibe auf einem sehr niedrigen Niveau.



Interessanterweise sei die künftige implizite Volatilität des VIX in letzter Zeit ebenfalls gesunken, was darauf schließen lasse, dass die Marktaussichten für die Zukunft auf geordnete Marktbewegungen hindeuten würden. Natürlich könnte ein unerwarteter Inflationswert am Donnerstag oder eine schwache Gewinnsaison die Dinge ändern. Der Markt sollte sich also nicht von der niedrigen Volatilität in falscher Sicherheit wiegen lassen. (10.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte wirken die Finanzmärkte ein wenig verloren, da es keine klare Richtung oder Erzählung gibt, die die Märkte antreibt, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktien hätten leicht höher eröffnet, und auch die e-mini-Futures für den S&P 500 würden darauf hindeuten, dass die US-Märkte im Laufe des Tages höher eröffnen könnten.Der FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) widersetze sich bisher diesem Trend, da er von Sainsbury's (ISIN GB00B019KW72/ WKN A0B6G0) nach seinem Weihnachtsbericht nach unten gezogen werde. BP und Shell lägen zu Handelsbeginn am Mittwoch im Plus. Ob sie ihre Gewinne weiter ausbauen könnten, könnte davon abhängen, wie sich der Ölpreis entwickele und ob er seine jüngste Rallye fortsetzen könne.Das Weihnachtsgeschäft von Sainsbury's sei wie erwartet gut für Lebensmittel gewesen, aber nicht so gut für alles andere.Der Umsatz mit Lebensmitteln sei in diesem Jahr ein Lichtblick für den Einzelhandel gewesen, doch die Non-Food-Umsätze von Sainsbury's würden auf eine Schwäche der britischen Verbraucher und einen enttäuschenden Start in die Saison für den Einzelhandel hindeuten. Dies sei ein weiterer Beleg dafür, dass der britische Verbraucher weniger "Dinge" kaufe und sich stattdessen auf den Kauf von Erlebnissen konzentriere, wobei in den letzten Monaten ein starkes Umsatzwachstum bei Flugtickets zu verzeichnen gewesen sei.