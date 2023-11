Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 0,300 EUR



Kurschance: 200%



Kursziel 24M: 0,450 EUR



Kurschance: 350% Kursdaten Kurs: 0,100 EUR



52W Hoch: 0,325 EUR



52W Tief: 0,084 EUR Stammdaten ISIN: CA50203F2052



WKN: A3DAAU



Ticker: 5ZO.F



CNSX: LIM.CN Aktienstruktur Aktienanzahl: 154,95 Mio.



Market Cap (€): 15,49 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 22.11.2023

Durchbruch für Elektroautos: Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10

Die Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL)

Diese Lithium-Aktie könnte dem boomenden Elektroauto-Sektor zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF) entwickelt die Technologien für die nächste Generation der Lithium-Ionen-Batterien mit einem Lithiummetall, das verglichen mit traditionellen Graphit-Anoden eine bis zu 10 mal höherer Kapazität bietet. Der erfolgreicher Serienunternehmer und Börsenstar Tim Johnston startet seinen nächsten großen Aktiendeal, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. verfügt schon über Strategische Partnerschaften mit dem Technologie-Partner Mustang Vacuum Systems sowie dem Zulieferer der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker FSE:MBG.DE, OTC:MBGYY) Blue Solutions. Derzeit werden mit 27 Automobil- und Batterie-OEM-Herstellern Gespräche geführt. 15 Unternehmen bemustern derzeit die Materialien. Im Jahr 2022 wurde die Pilotanlage für Anoden in Rochester NY, USA, in Betrieb genommen, ein JDCA mit Blue Solutions wurde unterzeichnet und unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. wurde mit einem Industriezuschuss von Next Generation Manufacturing Kanada ausgezeichnet. Im Mai 2023 erfolgte die Ernennung von Dr. Srini Godavarthy zum CEO, die Erteilung des ersten Patents für die Produktion von Li-Metall, der fortgesetzte Verkauf von Anodenmaterial und die erfolgreiche Produktion von Lithium-Metall in der Pilotanlage in Ontario. Im Juni 2023 erhielt unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. 1,4 Millionen Dollar an Zuschüssen von der Regierung Ontarios. Im kommenden Jahr 2024 plant unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. den Bau seiner ersten kommerziellen Anoden-Produktionsanlage für Elektroauto-Batterien. Der Bericht von Benchmark Mineral Intelligence zeichnet ein überzeugendes Bild der Zukunft und prognostiziert einen beeindruckenden Anstieg der installierten Kapazität für Festkörperbatterien auf Lithiummetallbasis. Von bescheidenen 16 GWh im Jahr 2023 wird diese Kapazität bis 2030 auf erstaunliche 540 GWh ansteigen, mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 55 %. Der Lithium Hot Stock des Jahres 2023, Li-Metal Corp, steht an der Spitze dieser aufregenden Branchenentwicklung. Ihr visionärer Ansatz zur Entwicklung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette für Lithiummetall-basierte Festkörperbatterien versetzt sie in eine erstklassige Position, um von diesem bemerkenswerten Wachstumspfad zu profitieren. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation, Forschung und Entwicklung ist Li-Metal Corp. in der Lage, nicht nur die steigende Nachfrage nach diesen bahnbrechenden Batterien zu befriedigen, sondern auch neue Standards in der Energiespeichertechnologie zu setzen. Darüber hinaus sind die strategischen Kapazitätsausbaupläne der Li-Metal Corp. nahtlos an das exponentielle Wachstum der Branche angepasst. Ihr zukunftsorientierter Ansatz stellt sicher, dass sie nicht nur passive Teilnehmer in diesem elektrisierenden Markt sind, sondern aktive Architekten der Zukunft, die das volle Potenzial von Lithiummetall für die nächste Generation von Energie- und Technologielösungen nutzen werden. Vor dem Hintergrund erscheint unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 15,49 Mio. EUR massiv unterbewertet. Clevere Anleger sichern sich daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 13.150% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Vulcan Energy Resources Ltd (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE:VUL.F, Symbol ASX:VUL, Symbol OTC:VULNF), bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 124.038% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF) heute die nächste Aktienchance im boomenden Lithium-Sektor.



Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 12.413.793 EUR

Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Aktienchance

im boomenden Lithium-Sektor

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Vulcan Energy Resources Ltd (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE:VUL.F, Symbol ASX:VUL, Symbol OTC:VULNF) schossen in den vergangenen Jahren um fantastische 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 124.038% von 0,0029 CAD auf in der Spitze 3,60 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 12.413.793 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Aktienchance im boomenden Lithium-Sektor.



Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 7.531 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. sind bis zu 7.531 mal höher bewertet. Aktuell wird Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker FSE: LBMB.F, Symbol TSX:NANO.TO, OTC:NNOMF) an der Börse mit rund 179 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Solid Power Inc. (ISIN: US23022N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) wird an der Börse derzeit mit rund 247 Mio. EUR bewertet. Damit wird Solid Power Inc. (ISIN: US23022N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) derzeit rund 16 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip 2023 LiMetal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) wird an der Börse derzeit mit 308 Mio. EUR bewertet. Damit ist Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) zur Zeit rund 20 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. Zur Zeit wird SES Global S.A. (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker FSE: SES.F, OTC:SGBAF) an der Börse mit rund 2,01 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 130 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) wird an der Börse derzeit mit rund 2,39 Mrd. EUR bewertet. Damit wird QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) derzeit rund 154 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Li-Metal Corp. Derzeit wird Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker FSE: AP2.F, Symbol NASDAQ:AMAT) an der Börse mit rund 108,98 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp.



Lithium Hot Stock 2023 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,450 EUR - 350% Aktienchance

Durchbruch für Elektroautos: Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10

Die Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL)

Entwicklung Skalierbare Technologien für Batterien der nächsten Generation

Erfolgreiche Demonstration der Metallproduktion im Pilotmaßstab

und kommerzieller Verkauf des Anodenprodukts

Technologie für Lithion-Ionen-Batterien der nächsten Generation

Bis zu 10fach höhere Kapazität

Bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächsten Generation

Skalierbar, Flexibel, Ausbaufähig und Patentiert

Strategische Partnerschaften mit Mustang Vacuum Systems

und dem Daimler-Zuliefer BlueSolutions

Erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record

Umfangreiche Erfahrung mit Batteriematerialien und Kapitalmärkten

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 7.531 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. sind bis zu 7.531 mal höher bewertet.



Der Bericht von Benchmark Mineral Intelligence zeichnet ein überzeugendes Bild der Zukunft und prognostiziert einen beeindruckenden Anstieg der installierten Kapazität für Festkörperbatterien auf Lithiummetallbasis. Von bescheidenen 16 GWh im Jahr 2023 wird diese Kapazität bis 2030 auf erstaunliche 540 GWh ansteigen, mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 55 %. Der Lithium Hot Stock des Jahres 2023, Li-Metal Corp, steht an der Spitze dieser aufregenden Branchenentwicklung. Ihr visionärer Ansatz zur Entwicklung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette für Lithiummetall-basierte Festkörperbatterien versetzt sie in eine erstklassige Position, um von diesem bemerkenswerten Wachstumspfad zu profitieren. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation, Forschung und Entwicklung ist Li-Metal Corp. in der Lage, nicht nur die steigende Nachfrage nach diesen bahnbrechenden Batterien zu befriedigen, sondern auch neue Standards in der Energiespeichertechnologie zu setzen. Darüber hinaus sind die strategischen Kapazitätsausbaupläne der Li-Metal Corp. nahtlos an das exponentielle Wachstum der Branche angepasst. Ihr zukunftsorientierter Ansatz stellt sicher, dass sie nicht nur passive Teilnehmer in diesem elektrisierenden Markt sind, sondern aktive Architekten der Zukunft, die das volle Potenzial von Lithiummetall für die nächste Generation von Energie- und Technologielösungen nutzen werden. Vor dem Hintergrund erscheint unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 15,49 Mio. EUR massiv unterbewertet.



Die Lithium-Aktien von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker FSE: LBMB.F, Symbol TSX:NANO.TO, OTC:NNOMF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 1.319% von 0,303 EUR auf in der Spitze 4,30 EUR in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker FSE: LBMB.F, Symbol TSX:NANO.TO, OTC:NNOMF) ein kleines Vermögen von bis zu 141.914 EUR. Aktuell wird Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker FSE: LBMB.F, Symbol TSX:NANO.TO, OTC:NNOMF) an der Börse mit rund 179 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp.



Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) wird an der Börse derzeit mit 308 Mio. EUR bewertet. Damit ist Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) zur Zeit 247 Mio. EUR höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Li-Metal Corp.



Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Solid Power Inc. (ISIN: US83422N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) wird an der Börse derzeit mit rund 270 Mio. EUR bewertet. Damit wird Solid Power Inc. (ISIN: US83422N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) derzeit rund 16 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp.



Die Aktien der SES Global S.A. (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker FSE: SES.F, OTC:SGBAF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 818% von 3,80 EUR auf in der Spitze 34,89 EUR in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von SES Global S.A. (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker FSE: SES.F, OTC:SGBAF) ein kleines Vermögen von bis zu 91.816 EUR. Aktuell wird SES Global S.A. (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker FSE: SES.F, OTC:SGBAF) an der Börse mit rund 2,01 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 130 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp.



Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) wird an der Börse derzeit mit rund 2,39 Mrd. EUR bewertet. Damit wird QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) derzeit rund 154 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Li-Metal Corp.



Die Aktien von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker FSE: AP2.F, Symbol NASDAQ:AMAT) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 64.131% von 0,26 USD auf in der Spitze 167,00 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker FSE: AP2.F, Symbol NASDAQ:AMAT) ein stattliches Vermögen von bis zu 6.423.077 EUR. Aktuell wird Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker FSE: AP2.F, Symbol NASDAQ:AMAT) an der Börse mit rund 116,66 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp.



Amprius entwickelt seine Siliziumanodentechnologie weiter, mit der die Energiedichte von Batterien deutlich erhöht werden kann. Diese Innovation ermöglicht langlebigere und effizientere Batterien in kompakter Form und ist damit ideal für den Markt der Elektrofahrzeuge. In ähnlicher Weise leistet Li-Metal Pionierarbeit bei einer alternativen Technologie auf der Basis von Lithium-Metall. Mehrere Unternehmen wie SES, Solid Power und Quantum Scape entwickeln Technologien für Lithiummetall-basierte Festkörpertechnologien. SES beispielsweise konzentriert sich auf die Entwicklung von Festkörperbatterien, die im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigelektrolytbatterien eine höhere Sicherheit, Energiedichte und Haltbarkeit bieten. Solid Power verfügt über ein proprietäres Design, das einen Durchbruch bei der Energiespeicherung für Elektrofahrzeuge und darüber hinaus verspricht. QuantumScape arbeitet an Schnellladefunktionen, die die Ladezeiten für Elektrofahrzeuge verkürzen könnten. Diese Unternehmen treiben gemeinsam die nächste Generation von Batterien voran und ebnen den Weg für sauberere, effizientere und leistungsstärkere Energiespeicherlösungen, die alle neuartige Anodentechnologien auf der Basis von Silizium oder Lithiummetall nutzen.





Lithium Hot Stock 2023 - Strong Outperformer



Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Vulcan Energy Resources Ltd (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE:VUL.F, Symbol ASX:VUL, Symbol OTC:VULNF) schossen in den vergangenen Jahren um fantastische 13.150% von 0,12 AUD auf in der Spitze 15,90 AUD in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 124.038% von 0,0029 CAD auf in der Spitze 3,60 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 12.413.793 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Aktienchance im boomenden Lithium-Sektor.



Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. sind bis zu 7.531 mal höher bewertet. Aktuell wird Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker FSE: LBMB.F, Symbol TSX:NANO.TO, OTC:NNOMF) an der Börse mit rund 179 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Solid Power Inc. (ISIN: US23022N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) wird an der Börse derzeit mit rund 247 Mio. EUR bewertet. Damit wird Solid Power Inc. (ISIN: US23022N1054, WKN: A3C859, NASDAQ:SLDP) derzeit rund 16 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip 2023 LiMetal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) wird an der Börse derzeit mit 308 Mio. EUR bewertet. Damit ist Amprius Technologies Inc. (ISIN: US03214Q1085, WKN: A3DTK4, Symbol NYSE:AMPX) zur Zeit rund 20 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. Zur Zeit wird SES Global S.A. (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker FSE: SES.F, OTC:SGBAF) an der Börse mit rund 2,01 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 130 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp. Der US-Entwickler von Batterien für Elektroautos QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) wird an der Börse derzeit mit rund 2,39 Mrd. EUR bewertet. Damit wird QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN:A2QJX9, NYSE:QS) derzeit rund 154 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Li-Metal Corp. Derzeit wird Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker FSE: AP2.F, Symbol NASDAQ:AMAT) an der Börse mit rund 108,98 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Li-Metal Corp.



"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN). Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 zunächst auf 0,300 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 200% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseres Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. ein Kursziel von 0,450 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 350% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN).





Ausführliche Hintergrund-Infos zu Li-Metal Corp.

Ausführliche Informationen zu den Lithium-Aktien von Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker: 5ZO.F, CNSX: LIM.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:



https://Li-Metal.com





(ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) bietet mit seiner Technologie zur Modifizierung von Anodenmaterialien den Schlüssel für Produktion von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation.Die aktuelle Generation von Lithium-Ionen-Batterien nähert sich ihrer Leistungsgrenze, die Modifizierung von Anodenmaterialien bietet die nächstbeste Gelegenheit.Batterien der nächsten Generation für die E-Mobilität, mit Schwerpunkt auf der Erhöhung der Energiedichte bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht und Volumen.Batterien der nächsten Generation verwenden:- Festkörper-, halbfeste oder flüssige Elektrolyte- Anoden mit hohem Silizium- oder Lithium-Metall-Gehalt- Verwendung konventioneller oder modifizierter KathodenBei den Batterien der nächsten Generation geht es darum, Graphit durch ein Material mit höherem Energiegehalt (z. B. Silizium und Lithium) zu ersetzen.Lithiummetall hat die höchste spezifische Kapazität aller Anodenmaterialien - die ~10-fache Kapazität gegenüber Graphitanoden.Batterien der nächsten Generation versprechen Verbesserungen bei Leistung, Energiedichte, Sicherheit und in einigen Fällen auch bei der Ladezeit.Verschiedene Technologien der nächsten Generation werden von der Batterieindustrie entwickelt, aber alle Wege führen zu ultradünnen Lithium Metall-Folien.Die beste Absicherung gegen steigende Kosten für Batteriematerialien ist die Erhöhung der Energiedichte (kWh/kg).Jede Batteriechemie der nächsten Generation bietet einen anderen Weg zu weniger Materialverbrauch:Lithium-Schwefel-Batterien machen Nickel, Mangan und Kobalt in der Batterie überflüssigSilizium-Anoden können durch Lithium-Metall durch "Vorlithiierung" ergänzt werden, was die Zyklenlebensdauer und die Leistung verbessert.Lithium-Metall-Batterien unterscheiden sich je nach Dicke des verwendeten Lithiums erheblich in Bezug auf ihre "Lithium-Intensität" oder ihr Lithiumkarbonat-Äquivalent pro kWh. Ultradünne Folien bieten eine höhere Energiedichte bei geringeren Materialkosten.Li-Metal nutzt die firmeneigene Technologie zur Umwandlung von Karbonat in Metall (C2M) und bevorzugte Beziehungen zu Lithiumkarbonat Lieferanten, um qualitativ hochwertige Lithiummetallbarren mit dem weltweit geringsten ökologischen Fußabdruck herzustellen.Li-Metal plant die Partnerschaft mit einem PVD-Maschinenexperten, um eine Anodenkapazität von 0,5-1GWh aufzubauen, um den Bedarf von Batterieunternehmen der nächsten Generation zu decken.Im GW-Maßstab bietet Li-Metal den Kunden Produktionsmöglichkeiten an. Li-Metal kann entweder PVD-Einheiten an der Zaunlinie des Kunden bauen, betreiben und warten (APAAS) oder PVD-Anlagen in der Fabrik des Kunden bauen und deren Leistung fernüberwachen und warten.Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) ist ein bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächst Generation.Li-Metals vertikal integriertes Metall- und Anodennetzwerk wird entscheidend sein, um kostengünstigere Anodenmaterialien zu liefern, die die Einführung von Batterien der nächsten Generation vorantreiben werden.Skaleneffekte: Erreicht durch die Inbetriebnahme von 3-4 PVD-MaschinenFertigungstechnologie: Die Ausschussrate in Rochester wurde bereits um 50 % reduziert.Materialsubstitution: Polymersubstrate werden entwickelt, um die Kosten zu senkenKosteneffektiv und skalierbar:Die zugrundeliegende Technologie hat sich in anderen Anwendungen in der Industrie bewährt, um Millionen von Quadratmetern Material pro Jahr zu minimalen Kosten zu produzieren.Flexibel:Ein breites Spektrum an Dicken, Breiten und Materialanforderungen kann berücksichtigt werden, um die Produkte an jedes Batterieformat und jede Technologie anzupassen und den Lithiumverbrauch zu minimieren.Ausbaufähig:Durch die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe herzustellen, können einzigartige Kombinationen von Kosten und elektrochemischen Leistungseigenschaften erzielt werden; dies ermöglicht neue Materialien/Produkte wie die Vorlithiierung von Silizium.Zum Patent angemeldete Technologie:Kontinuierlich wachsendes IP-Portfolio.Positionierung von Li-Metal als bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächsten Generation.Beschleunigung der Bemusterung von Anodenmaterial und Verbesserung der Qualifizierung unserer ersten Generation von ultradünnen Li-auf Kupfer-Anoden.Einsatz der PVD-Technologie im kommerziellen Maßstab (>1 Mio. m2), um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.Entwicklung der zweiten Generation von ultradünnen Anoden mit Lithium auf metallisierten Polymeren sowie kostengünstige Lösungen für die VorlithiierungEs wird erwartet, dass sich die Metallnachfrage bis 2026 verdoppelt und bis 2030 um das 10-fache steigt. Die Einführung von Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und die Luftfahrt sind die wichtigsten Treiber.Die Lithiumindustrie produziert derzeit 3.000 tpa Lithium in Batteriequalität. Bis 2030 wird ein Bedarf von 40+ kta Lithiummetall prognostiziert, um die Nachfrage nach Batterien der nächsten Generation zu decken.Ca. 90% des Lithiummetalls wird heute in China hergestellt. Das inländische Angebot in Nordamerika beträgt <600 Tonnen Lithiummetall für Batterien.Unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) verfügt schon jetzt über Strategische Partnerschaften mit Mustang Vacuum Systems sowie dem Better-Hersteller und Zulieferer der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker FSE:MBG.DE, OTC:MBGYY) Blue Solutions. Derzeit werden mit 27 Automobil- und Batterie-OEM-Herstellern Gespräche geführt. 15 Unternehmen bemustern derzeit die Materialien.Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. Li-Metal hat eine gemeinsame Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Blue Solutions, dem größten kommerziellen Hersteller, der eine Lithium-Metall-Festkörperbatterie für reale Anwendungen auf allen Kontinenten produziert und verkauft, unterzeichnet.Die Vereinbarung fördert die Entwicklung der leistungsstarken und kostengünstigen Lithium-Metall-Anodentechnologien von Li-Metal und der Festkörperbatterien von Blue Solutions für den Einsatz in Elektrofahrzeugen (EVs).Blue Solutions ist eine Tochtergesellschaft der in Paris notierten Bolleré SE (~ 14 Mrd. US$ Marktkapitalisierung). Blue Solutions liefert die Batterien für die Elektrobusse Daimler eCitaro.Mustang Vacuum Systems Strategische Partnerschaft:Die strategische Partnerschaft mit Mustang Vacuum Systems beschleunigt die Entwicklung und Kommerzialisierung von Li-Metals innovativer PVD-Anodentechnologie für den Anodenmarkt der nächsten Generation. MVS wird der größte strategische Li-Metal-Aktionär sein.Bewährte PVD-Bau- und SkalierungsexpertiseFlexible bestehende TechnologieplattformKnow-how zur Optimierung des MaschinendesignsInfrastruktur zur Unterstützung der KundenErfolgsbilanz in der AutomobilindustrieErfolgsbilanz bei der Skalierung von ProduktionsprozessenFachwissen über BatteriematerialienErfahrung in der BatterieindustrieMehrere fortgeschrittene KundengesprächeFortschrittliches Anoden-ProduktportfolioIP zur Umwandlung einer PVD-Maschine in eine Anodenmaschine mit hoher IntensitätPilotmaschine für MusterproduktionUnser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.CEO Srini Godavarthy, Chemieingenieur, PhD, verfügt über langjährige Erfahrung als Führungskraft in der Lithiumindustrie. Srini Godavarthy zuvor bei PTT Global Chemical und Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) tätig. Bei Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) leitete Srini Godavarthy die gesamte kommerzielle, Produkt- und Technologieentwicklung für Produkte wie Lithiummetall, Metallfolie usw.Mitbegründer, CTO und Direktor Maciej Jastrzebski, Mech. Eng., M.A.Sc, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Projektierung, Technologieentwicklung und Kommerzialisierung bei Hatch Ltd. und Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker FSE: ABR, Symbol NYSE:Gold). Maciej Jastrzebski ist Erfinder von zahlreichen Patenten im Zusammenhang mit der Metallproduktion.CFO Richard Halka verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Richard Halka hat eine Reihe von börsennotierten und privaten Unternehmen durch Phasen schnellen Wachstums, strategischer Neuausrichtung, finanzieller Umstrukturierung und organisatorischer Veränderungen geführt.COO Keshav Kochhar, Chemiker und leitender Geschäftsführer, ist ein bewährter Unternehmer, der Lacero Solutions mitbegründet und geleitet hat; Keshav Kochhar verfügt über umfangreiche Erfahrung in der chemischen Industrie und der sauberen Technologie, mit Schwerpunkt auf Betrieb und Projektleitung.Anthony Tse, Nicht-Exec Direktor, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Unternehmen in wachstumsstarken Branchen, u.a. als ehemaliger CEO von Galaxy Resources, einem führenden Lithiumproduzenten.Tim Johnston, Mech. Ing., CFA, Nicht-Exec-Direktor, ist Mitbegründer mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der Batteriemetallindustrie. Exec. Vorsitzender und Mitbegründer von Li-Cycle Holdings Corp. (ISIN: CA50202P1053, WKN: A3CWUT, Symbol NYSE:LICY).Colin Farrell, MA (Wirtschaftswissenschaften), CTA, BFP, Nicht-Exec. Direktor, verfügt über 40 Jahre Berufserfahrung, einschließlich kaufmännischer, technischer und politischer Führungserfahrung. Colin Farrell gründete und leitete mehrere Steuer- und Nicht-Steuer-Teams bei PwC.