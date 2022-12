CRISPR Therapeutics (CRSP.US)



Das Unternehmen sei der weltweit führende Gen-Editor und sei 2012 von Emmanuelle Charpentier, der Gewinnerin des Nobelpreises für Chemie 2020, und Rodger Novak gegründet worden. Das Unternehmen habe Partnerschaften mit Bayer und Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) geschlossen. Die Zusammenarbeit mit Bayer habe zur Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens geführt - Casebia Therapeutics. Bayer habe sich verpflichtet, den Betrieb des Unternehmens über einen Zeitraum von 5 Jahren mit 300 Millionen Dollar zu finanzieren. CRISPR Therapeutics halte 50% der Anteile an Casebia. Das Unternehmen konzentriere sich auf die Behandlung von Blindheit, Herzfehlern und Blutkrankheiten mit Hilfe der Cas-9-Methode. Das Unternehmen habe bereits das von der FDA (Federal Drug Administration) zugelassene Medikament CTX001 eingeführt, das zur Behandlung von Beta-Thalassämie und Sichelzellenanämie eingesetzt werde. Zur Entwicklung des Medikaments CTX001 sei das Unternehmen eine Kooperation mit Vertex eingegangen, das einen Anteil von 60% an dem Forschungsprogramm erworben und 900 Millionen Dollar investiert habe. Der geschätzte Wert des Programms zur Bekämpfung beider Krankheiten belaufe sich auf etwa 9 Milliarden Dollar CRISPR Therapeutics scheine über ein gut diversifiziertes und vollständiges Modell angewandter Methoden zu verfügen, dank der Verwendung von zwei Gen-Editing-Methoden, bekannt als LVP und AAV, und der vom Massachusetts Institute of Technology lizenzierten LNP-Technologie. Das Unternehmen entwickele zusammen mit StrideBio Lösungen zur Verbesserung der AAV-Methode und zur Steigerung der Produktion.

Intellia Therapeutics



Intellia sei von Nessan Bermingham und Jennifer Doudna, Nobelpreisträgerin 2020, gegründet worden. Das Unternehmen sei Partnerschaften mit Novartis und Regeneron eingegangen. Zu den Aktionären würden die Investmentfonds BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK), Vanguard und ArkInvest gehören. Das vielversprechendste Programm sei NTLA-2001, das darauf abziele, die Konzentration von Transthyretin-Amyloidose zu verringern. Das Programm habe dem Unternehmen bereits fast 700 Millionen Dollar an Erlösen eingebracht. Intellia führe es in Zusammenarbeit mit Regeneron durch. Intellia arbeite gemeinsam mit Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) an der Entwicklung von NTLA-2002 zur Bekämpfung des hereditären subkutanen Ödems. Die Unternehmen würden auch an dem Projekt OTQ 923 arbeiten, mit dem ein Heilmittel für die Sichelzellenkrankheit gefunden werden solle. Die Einnahmen aus diesem Programm würden auf 5 bis 6 Milliarden Dollar geschätzt. Intellia habe sich auch mit Cellex und Blackstone zusammengetan und konzentriere sich dabei auf die sogenannten universellen allogenen Therapien. Intellia sei auf dem US-Markt tätig. Als einziges Unternehmen in der Branche verfüge es über ein Programm zur Bekämpfung der akuten Leukämie, NTLA-5001. Der potenzielle Wert der Einnahmen allein auf dem US-Markt werde auf 6 bis 8 Milliarden Dollar geschätzt. Ähnlich wie CRISPR Therapeutics verwende Intellia LNP- und AAV-Methoden. Gemeinsam mit Regeneron erforsche das Unternehmen auch eine "hybride" LNP-AAV-Verabreichungsmethode, die möglicherweise einen Vorteil bringen könnte.



Beam Therapeutics (ISIN: US07373V1052, WKN: A2PY7P, Ticker-Symbol: 44O, NASDAQ-Symbol: BEAM)



Nach Angaben des Unternehmens biete sein Ansatz mehrere Vorteile gegenüber anderen CRISPR-Techniken. Dazu gehöre die Fähigkeit, eine bestimmte Gensequenz präzise anzusteuern und Gene zu verändern, ohne dass es zu unbeabsichtigten Folgen komme, wie z. B. Umstrukturierungen des Genoms in größerem Umfang als beabsichtigt. Beam sei noch nicht so weit fortgeschritten wie die auf CRISPR spezialisierten Unternehmen der Branche. Das Unternehmen sei dabei, den Hauptkandidaten BEAM-101 zur Bekämpfung der Sichelzellenkrankheit in die klinischen Versuche der Phase 1/2 zu bringen. Es führe auch präklinische Programme durch, bei denen das Datenbank-Editing zur Behandlung von Beta-Thalassämie, Leukämie und verschiedenen anderen genetischen Krankheiten eingesetzt werde. Die Kapitalisierung des Unternehmens liege auf einem ähnlichen Niveau wie die anderer CRISPR-Unternehmen mit weitaus fortschrittlicheren Produktionslinien. Das langfristige Potenzial der Beam-Technologie könnte jedoch die derzeitige hohe Bewertung rechtfertigen.

Editas Medicine (ISIN: US28106W1036, WKN: A2AC4K, Ticker-Symbol: 8EM, NASDAQ-Ticker: EDIT)



Editas Medicine sei führend in der Entwicklung von Therapien für seltene Augenkrankheiten auf der Grundlage der CRISPR-Gen-Editierungstechnologie. Im September 2021 habe das Unternehmen die vorläufigen Ergebnisse der Phase-1/2-Studie BRILLIANCE für EDIT-101 zur Behandlung von Leber congenital amaurosis 10 (LCA10) bekanntgegeben. Die Anleger seien von diesen Daten enttäuscht gewesen. Es sei jedoch möglich, dass weitere Tests mit höheren Dosen der CRISPR-basierten Therapie die Ergebnisse in Zukunft verbessern könnten. Editas habe noch einen weiteren Kandidaten in der klinischen Phase, EDIT-301. Wie die großen Programme von Beam und CRISPR Therapeutics ziele auch EDIT-301 auf die Sichelzellenkrankheit ab. Editas sei jedoch der Ansicht, dass sein Ansatz, die Gene HBG1 und HBG2 zu bearbeiten, einen Vorteil gegenüber Konkurrenten bieten könnte, die das BCL11A-Gen bearbeiten würden. Das Unternehmen hoffe, EDIT-301 zur Behandlung der transfusionsabhängigen Beta-Thalassämie in die klinische Prüfung zu bringen. In den letzten Jahren habe Editas allgemein als einer der führenden Hersteller von CRISPR-basierten Medikamenten gegolten. Die gemischten vorläufigen Ergebnisse für EDIT-101 hätten jedoch dazu geführt, dass Editas eine wesentlich geringere Marktkapitalisierung aufweise als andere frühe Gewinner, darunter CRISPR Therapeutics und Intellia Therapeutics.



Sangamo Therapeutics (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO)



Sangamo sei 1995 als Sangamo BioSciences, Inc. gegründet worden und habe sich auf die Erforschung neuer Genom-Editing-Technologien konzentriert. Das Unternehmen sei eine Partnerschaft mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) eingegangen, um Behandlungen für Hämophilie A und ALS zu entwickeln. Sangamo Therapeutics sei das einzige Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung von Zinkfingernukleasen (ZFNs) als gentechnisches Werkzeug konzentriere. Das Unternehmen setze das Werkzeug sowohl für Ex-vivo- und In-vivo-Geneditierungstherapien als auch für die Genomregulierung ein. Das Unternehmen fördere derzeit klinische Studien zur Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie, bei denen ZFNs für das Gene Editing eingesetzt würden. Das Unternehmen habe Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen wie Pfizer, Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB), Novartis, Takeda (ISIN: JP3463000004, WKN: 853849, Ticker-Symbol: TKD), Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) und Kite Pharma geschlossen. (16.12.2022/ac/a/m)

