In den USA habe sich indes ein ähnliches Bild abgezeichnet: Das altbekannte Dreiergespann aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Tag mit leichten Gewinnen beendet, wobei es bei keinem der drei Leitindices zu größeren Kursbewegungen gekommen. Vor dem hoch antizipierten Treffen der US-Währungshüter ab heute in Jackson Hole, Wyoming, schienen sich Anleger nicht so richtig aus der Deckung zu wagen. Speziell die Rede des Notenbank-Chefs Jerome Powell am Freitagmorgen werde mit Spannung erwartet. Investoren würden sich konkrete Aussagen über das weitere Vorgehen bezüglich Leitzinsanhebungen erhoffen und ein weiters Anziehen der Zinsschraube kommenden September um 50 bzw. 75 Basispunkte erwarten.



In Asien würden heute Morgen der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) und japanische TOPIX deutlich über ihren Vortagesniveaus notieren. Der Handel des Hongkonger HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) się angesichts des tropischen Sturms "Ma-on" vorübergehend ausgesetzt worden. Nach der Wiederaufnahme des Handelsgeschehens habe sich dieser allerdings äußerst stark präsentiert.



Auch wenn das Treffen in Jackson Hole im Mittelpunkt stehe, so könnte Datenseitig der im Laufe des Tages veröffentlichte ifo-Index für weitere Marktimpulse sorgen.



Im Rohstoffbereich setze Öl seine Aufwärtsbewegung fort und habe zwischenzeitlich ein 3-Wochen-Hoch erreicht. Vor dem Hintergrund sinkender russischer Öl-Produktion sowie einer möglichen Angebotsverknappung durch Saudi-Arabien behaupte sich die Nordseesorte Brent nördlich der USD 100-Marke bei aktuell rund USD 101,70 je Fass. Auch Gold habe nach einer schwächeren Phase wieder etwas an Boden gutmachen können. Eine Feinunze des Edelmetalls werde aktuell für rund USD 1.756 gehandelt. Relativ träge würden sich hingegen Bitcoin & Co präsentierten. Bei den bekanntesten Vertretern der Kryptowährungen sei es in den letzten 24 Stunden zu keinen nennenswerten Kursbewegungen gekommen. (25.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Handelsauftakt hieß es für Investoren diesseits und jenseits des Atlantiks wieder einmal "durchatmen", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Und das, obwohl die europäische Gaspreis-Benchmark gestern um weitere 8,6% in die Höhe geschnellt sei. Erst zu Beginn der Woche habe diese einen rasanten Anstieg von 13% verzeichnet und befinde sich aktuell bei rund EUR 292,15 je MWh - zu Beginn des Jahres habe dieser Wert noch bei EUR 70,34 gelegen. Dennoch, an Europas Aktienmärkten hätten es der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die zu Wochenbeginn erlittenen Verluste einzugrenzen vermocht. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei sogar in der Lage gewesen, diese beinahe wettzumachen.