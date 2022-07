SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (11.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dufry AG (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) unter die Lupe.Dufry sorge zum Wochenauftakt für Schlagzeilen. Der Schweizer Dutyfree-Weltmarktführer übernehme den italienischen Autobahnraststätten-Betreiber Autogrill. Mit diesem Zukauf wolle Dufry sein Restaurant-Geschäft verstärken. Zugleich solle dadurch einer der weltgrößten Unternehmen im Bereich "Travel Retail" entstehen.Bei dem Deal wolle der Autogrill-Mehrheitsaktionär Edizione seinen gesamten Anteil i.H.v. 50,3% an der schweizerischen Dufry verkaufen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Montag mitgeteilt hätten. Hinter Edizione stecke die italienische Milliardärsfamilie Benetton.Im Gegenzug solle sie dafür eine 20- bis 25%-ige Beteiligung an Dufry erhalten und würde mit einem Schlag zum größten Aktionär des Unternehmens aufsteigen. Die tatsächliche Verteilung hänge davon ab, wie viele Autogrill-Anteilseigner sich für den Erwerb von Dufry-Aktien entscheiden würden, habe es weiter geheißen. Denn die Schweizer wollten auch die restlichen Anteile und je Autogrill-Papier 0,158 Dufry-Aktien bieten. Alternativ sollten die Autogrill-Aktionäre eine Barzahlung von 6,33 Euro je Papier wählen können.Hintergrund: Dufry sei bereits - aufgrund etlicher Akquisitionen in der Vergangenheit - der weltgrößte Betreiber von Flughafen-Ladengeschäften, wo das Unternehmen v.a. Alkohol, Kosmetikartikel und Tabakwaren verkaufe. Zudem würden die Schweizer auch Shops in Bahnhöfen, Häfen und auf Kreuzfahrtschiffen betreiben. Bei Autogrill würden neben Autobahn-Raststätten in Europa hauptsächlich Restaurants und Verpflegungsstände auf US-Flughäfen für den Löwenanteil der Umsätze sorgen. Das neue Unternehmen werde auf über 100 US-Flughäfen präsent sein. Baader Bank-Analyst Volker Bosse werte den Zusammenschluss positiv. Die beiden Firmen würden sich gut ergänzen, habe er erklärt.Beide Unternehmen würden davon ausgehen, durch den Zusammenschluss jährliche Kosten von rund 85 Mio. CHF einzusparen. Der bisherige Dufry-Chef Xavier Rossinyol solle auch bei dem fusionierten Unternehmen die Führung übernehmen. Die Behörden müssten dem Deal noch zustimmen.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:34,58 EUR +10,83% (11.07.2022, 12:25)