Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (23.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr will die Dividende erhöhen - AktienanalyseDer Maschinenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe mit 4,3 Mrd. Euro ebenso einen Rekordwert wie der Auftragseingang mit 5,0 Mrd. Euro erreicht. Das EBIT vor Sondereffekten habe sich um 16,6 Prozent auf 232,2 Mio. Euro erhöht. Nach Steuern seien 134,3 Mio. Euro verdient worden, ein Anstieg um 58,1 Prozent. "Wir haben im Jahr 2022 gut abgeschnitten und konnten das Ergebnis trotz Lieferkettenproblemen und hoher Materialkosten ausweiten", so CEO Jochen Weyrauch. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren. Das Management wolle die Dividende um 20 Cent auf 0,70 Euro je Aktie erhöhen.Auch für das laufende Jahr gebe sich die Geschäftsführung zuversichtlich: "Für 2023 erwarten wir eine weitere deutliche Umsatzsteigerung und einen überproportionalen Ergebnisanstieg", so Weyrauch. Wachstumstreiber sei unter anderem der Trend zur Elektromobilität.Auch Analysten würden ein positives Bild von der Zukunft malen: Der Anlagenbauer sei hervorragend aufgestellt, um seine Kunden bei der effizienten und nachhaltigen Produktion zu unterstützen, so Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Mit dem Fokus auf Produkte für die Dekarbonisierung der Produktion, E-Mobilität, nachhaltiges Bauen und die Verschärfung von Emissionsstandards profitiere Dürr von wichtigen Megatrends. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 40 Euro abzurücken. (Ausgabe 11/2023)