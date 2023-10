Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dürr Aktiengesellschaft:



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. (20.10.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dürr verliert 17% nach schwacher Prognose und rückläufigen Aufträgen - AktiennewsDas deutsche Unternehmen Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein bedeutender Hersteller von Teilen für eine Reihe von Unternehmen in den Bereichen Automobil, Pharmazie und Tischlerei, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe sein Gewinnziel für das Jahr 2024 aufgrund eines Rückgangs der Aufträge von seiner Tochtergesellschaft HOMAG gesenkt, die im Tischlergewerbe tätig sei. Die Aktien des Unternehmens hätten heute fast 18% verloren, was zu den Verlusten deutscher Unternehmen geführt habe.Das Unternehmen schätze, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr zwischen 4,5% und 6% liegen werde, im Vergleich zu den zuvor erwarteten 8%. Es sei berichtet worden, dass die Bestellungen bei seiner Tochtergesellschaft für Holzbearbeitungsmaschinen im Jahresvergleich um mehr als 30% (für die ersten drei Quartale) gesunken seien.Laut dem Unternehmen habe das niedrigere Bestellvolumen die Umsätze der Tochtergesellschaft aufgrund eines erheblichen Auftragsrückstands bisher nicht beeinflusst. Dies könnte jedoch zu einer Unterauslastung der Produktionskapazität und zu Umsatzverlusten von etwa 15% im Jahr 2024 führen. Das Unternehmen setze Kostensenkungsmaßnahmen um.Einige Analysten würden sagen, dass eine 8%ige EBIT-Marge möglicherweise erst im Jahr 2026 erreicht werden könnte, im Gegensatz zu den zuvor geschätzten 2024. Dennoch würden die mittel- und langfristigen Perspektiven sowohl für Dürr als auch für HOMAG positiv bleiben. Hauck Aufhäuser-Analysten hätten das Kursziel für Dürr von 37 auf 30 Euro gesenkt (immer noch 50% über dem aktuellen Wert).Dürr scheine ein weiteres Unternehmen zu sein, das unter den höheren Zinsen leide, die sich auf schwächere Verbraucher und infolgedessen auf eine Verlangsamung des Unternehmensgeschäfts auswirken würden (rückläufige Bestellungen für Maschinen, Zurückhaltung anstelle von Erweiterung der Produktionskapazität usw.). (News vom 20.10.2023)