Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

35,28 EUR -2,27% (02.03.2023, 12:37)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr hat ein starkes Jahr hinter sich, die Aktie hängt dennoch fest - AktienanalyseDer Maschinenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hat dank der Nachfrage nach Produktionstechnik für E-Autos und emissionsarmen Anlagen Rekorde bei Umsatz und Auftragseingang eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien 2022 um 22 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro in die Höhe gesprungen. Die Bestellungen hätten trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds um 17 Prozent zugelegt und erstmals die Marke von fünf Mrd. Euro erreicht. "2022 haben wir stark von der Ausrichtung unseres Technologieangebots an den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung profitiert", so Konzernchef Jochen Weyrauch. "In diesen Bereichen investieren viele Kunden auch bei konjunkturellem Gegenwind, um ihre Wettbewerbsfähigkeiten langfristig zu sichern."An der Börse sei es zunächst dennoch abwärts gegangen. Was Anleger offenbar gestört habe: Zwar sollten die Erlöse im laufenden Jahr dank der guten Auftragslage auf 4,5 bis 4,8 Mrd. Euro steigen. Und auch die bereinigte operative Ergebnismarge solle sich, nachdem sie 2022 noch um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent gesunken sei, auf 6,0 bis 7,0 Prozent deutlich zulegen. Beim Auftragseingang rechne das Unternehmen allerdings mit einem leichten Rückgang auf 4,4 bis 4,8 Mrd. Euro. Ohnehin tut sich die Dürr-Aktie derzeit schwer damit, nach dem starken Kursanstieg seit September neues Momentum zu entfalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:35,26 EUR -2,16% (02.03.2023, 12:26)