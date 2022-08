Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (11.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr hat die Börse positiv überrascht - AktienanalyseDer Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) kann sich derzeit vor Aufträgen kaum retten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im zweiten Quartal habe das Unternehmen Orders im Wert von mehr als 1,2 Mrd. Euro entgegengenommen. Der Auftragsbestand summiere sich damit auf das Rekordniveau von 4,1 Mrd. Euro. Bis zum Jahresende solle er um weitere 300 bis 600 Mio. auf 4,4 bis 4,7 Mrd. Euro anschwellen. Zuvor habe Dürr die Spanne 300 Mio. Euro tiefer veranschlagt. Auch der Umsatz habe angezogen, wenn auch wegen der Lockdowns in China und angespannter Lieferketten nicht ganz so dynamisch wie die Aufträge - er sei um 24 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro geklettert. Beim EBIT habe Dürr hingegen einen Rückgang um fast 19 Prozent auf 40 Mio. Euro hinnehmen müssen. Als Belastung für die Marge hätten sich neben den gestörten Lieferketten erneut die gestiegenen Materialkosten herausgestellt. Unter dem Strich habe Dürr mit 15,4 Mio. Euro denn auch rund ein Drittel weniger als im Vorjahr verdient. Die Aktie sei dennoch stark gefragt gewesen.Der Umsatz des Anlagenbauers habe die Markterwartung um elf Prozent übertroffen, der Auftragseingang sogar um 16 Prozent, habe William Turner von Goldman Sachs geschrieben. Auch das EBIT habe über den Schätzungen gelegen. Zudem gehe Dürr davon aus, die Margen im zweiten Halbjahr wieder steigern zu können.Nach dem Kurssprung, mit dem die guten News an der Börse gefeiert wurden, stehen die Zeichen nun auf Stabilisierung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:25,76 EUR +1,02% (11.08.2022, 14:38)