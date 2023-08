XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr Aktiengesellschaft:



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. (10.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr: Kräftiger Gewinnsprung - AktienanalyseGute Geschäfte mit der Autoindustrie und Sparmaßnahmen haben dem schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um knapp sieben Prozent auf 1,12 Mrd. Euro habe der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) um 54,8 Prozent auf 62,6 Mio. Euro angezogen. Unter dem Strich habe Dürr 37,4 Mio. Euro und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr verdient. "Das zweite Quartal hat die erwartete Beschleunigung gebracht", habe Vorstandschef Jochen Weyrauch gesagt. "Diesen Kurs setzen wir fort, im dritten und insbesondere im vierten Quartal werden wir bei Umsatz und Ergebnis nochmals deutlich zulegen." Der Manager sehe das Unternehmen daher auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Diese sähen einen Umsatz von 4,5 bis 4,8 (2022: 4,3) Mrd. Euro und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von 6,0 bis 7,0 (2022: 5,4) Prozent vor. Auch der Auftragseingang liege auf Kurs und dürfte im Gesamtjahr das obere Ende der Zielbandbreite von 4,4 bis 4,8 Mrd. Euro erreichen, habe es geheißen.Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen. Die Dürr-Aktie konnte auf Monatssicht um mehr als drei Prozent zulegen und sich somit rund 4,3 Prozent von der wichtigen Unterstützung bei 28 Euro nach oben absetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2023)Börsenplätze Dürr-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:28,70 EUR -1,58% (10.08.2023, 14:00)