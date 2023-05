Börsenplätze Dürr-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

28,58 EUR +0,56% (18.05.2023, 10:45)



XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

28,50 EUR +0,78% (18.05.2023, 11:01)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr Aktiengesellschaft:



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. (18.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hat seine Erlöse im ersten Quartal kräftig gesteigert, sowohl im Tagesgeschäft als auch unter dem Strich aber weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um zwölf Prozent auf etwas mehr als eine Mrd. Euro sei das EBITDA um knapp sechs Prozent auf 42 Mio. Euro gesunken. Die Marge sei entsprechend von 4,9 auf 4,1 Prozent geschrumpft. Das Ergebnis nach Steuern habe bei 21 Mio. Euro gelegen, und damit um 22 Prozent unter dem Vorjahreswert.Hauptgrund für den Gewinnrückgang sei laut Dürr gewesen, dass der Serviceanteil am Umsatz - wie oft am Jahresbeginn - relativ gering ausgefallen sei. Hinzu seien höhere Ausgaben für Personal sowie Forschung und Entwicklung gekommen. Das Unternehmen habe außerdem darauf hingewiesen, dass der Vorjahreswert einen Sonderertrag von rund fünf Mio. Euro in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit enthalten habe."Im ersten Quartal war das Ergebnis von saisonalen Effekten geprägt. Im weiteren Jahresverlauf erwarten wir eine deutliche Margenausweitung durch Skaleneffekte, einen höheren Service- Anteil und die vermehrte Abwicklung margenstarker Projekte", so CEO, Jochen Weyrauch. "Zudem dürfte sich die Lieferkettensituation weiter entspannen."An der Börse habe Dürr damit nicht punkten können. Die Enttäuschung über den Gewinnrückgang habe schwerer als die bestätigten Ziele gewogen. Auch Analysten hätten die schwachen Ergebniskennziffern moniert, würden aber glauben, dass Dürr im zweiten Quartal in punkto Profitabilität Fortschritte machen dürfte. Analyst Christian Glowa von Hauck Aufhäuser Investment Banking sei zudem der Meinung, dass die Bewertung der Aktie zu günstig sei, um ignoriert zu werden, und habe daher die Einstufung für den MDAX-Wert nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 50 (aktuell: 28,30) Euro belassen. (Ausgabe 19/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link