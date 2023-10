Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Dürr Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dürr habe die Ergebnisprognose für das kommende Jahr wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung gesenkt. Die erhoffte Geschäftserholung in dem bei HOMAG gebündelten Bereich verzögere sich und werde vom Vorstand mittlerweile frühestens für 2026 erwartet. Die Investoren würden mit der Nachricht auf dem falschen Fuß erwischt, die Aktie beschleunige ihre Talfahrt.Der stark rückläufige Auftragseingang bei der Tochter HOMAG, der infolge des anhaltenden Abschwungs im Markt für Holzbearbeitungsmaschinen in der Zeit von Januar bis September 2023 um 32 Prozent eingebrochen sei, setze Dürr kräftig zu.Der zyklische Auftragsrückgang sei zuletzt mit niedrigeren Bruttomargen im Neugeschäft einhergegangen und dürfte 2024 zu einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent und einer Unterauslastung führen. Die bisher für 2024 prognostizierte Marge von 8 Prozent setze eine Geschäftserholung in der Holzbearbeitung voraus, die frühestens für 2026 erwartet werde.Das neue EBIT-Margenziel des Konzerns das kommende Jahr betrage 4,5 bis 6,0 Prozent vor Sondereffekten bei einem Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent. Die Prognose für das laufende Jahr mit einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 6,0 bis 7,0 Prozent sei dagegen bestätigt worden.Die anderen Geschäftsbereiche würden ihre positive Margenentwicklung in den kommenden Quartalen zwar vermutlich fortsetzen. Der für 2024 erwartete Ergebnisrückgang bei HOMAG werde jedoch nicht vollständig kompensiert werden können. Die Investoren seien enttäuscht und würden die Reißleine ziehen. Die Aktie breche um über 20 Prozent ein.Auch wenn eine technische Gegenbewegung jederzeit möglich ist: Anleger warten vor einem Einstieg die vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate und weitere operative Details ab, die der Konzern am 9. November will, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Dürr-Aktie. (Analyse vom 20.10.2023)