Das US-Gesetz sehe vor, das Haushaltsdefizit von 2,5 Billionen Dollar Ende 2021 um mindestens 300 Milliarden Dollar zu senken. Zudem sollten 64 Milliarden Dollar in die gesetzliche Gesundheitsfürsorge fließen. Vor allem aber mache das Gesetz über zehn Jahre verteilt 369 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz frei. Diese sollten hauptsächlich in Form von Steuervergünstigungen mit dem Ziel fließen, die Emission von Kohlendioxid in den USA bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 zu senken.



Aus Europa sei direkt nach Bekanntgabe des IRA die Befürchtung aufgekommen, die US-Regierung wolle ihre Wirtschaft durch protektionistische Maßnahmen zulasten der europäischen Industrie abschotten. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck habe im Sommer noch mit "robusten Gegenmaßnahmen" gedroht. Doch zuletzt habe sich die europäische Haltung verändert.



Bis jetzt könne nicht von einem Wettlauf um niedrige Steuern oder hohe Subventionen zwischen den USA und der EU gesprochen werden. Angesichts von Gesamtausgaben von 6,27 Billionen Dollar im US-Haushalt sei das Volumen der im IRA beschlossenen Hilfen zu gering und über einen zu langen Zeitraum verteilt, um unmittelbar spürbare Effekte auszulösen. Dennoch bestehe die Gefahr, dass die Programme den Einstieg in eine neue Ära staatlicher Subventions- und Industriepolitik würden, diesmal im Zeichen des ökologischen Wandels. Im Subventionswettlauf würden alle verlieren. Das spreche für eine restriktive Anwendung staatlicher Förderung.



Dennoch sollte die Botschaft gehört werden, die hinter den europäischen und amerikanischen Förderpaketen stehe: Ein ökologischer Umbau der Wirtschaft sei spätestens jetzt politisch gewollt. Diese Botschaft dürfte auch an den Kapitalmärkten ankommen. "Den ökologischen Umbau der Wirtschaft zählen wir mehr denn je zu den großen Trends, die Anleger in ihre Überlegungen einbeziehen sollten", so Jan Viebig. (06.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission ist den USA gefolgt und hat ein Programm zum ökologischen Umbau der Wirtschaft angekündigt, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Im Sommer vergangenen Jahres habe US-Präsident Joe Biden den US Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) durch den US-Kongress gebracht. Dieses Gesetz zur Bekämpfung der Inflation sehe eine Reihe von Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen vor, knüpfe aber auch an Bidens Programm "Build back better" von 2020 und 2021 an. Mit diesem Programm habe Biden unter anderem die veraltete Infrastruktur in den USA modernisieren wollen. Der IRA gehe über "Build back better" hinaus und formuliere entschiedener das Ziel, die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit umzubauen.