Paris (www.aktiencheck.de) - Das Europäische Parlament hat am Mittwoch das weltweit erste umfassende KI-Gesetz beschlossen, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate weekly".KI, was sei KI? Erst einmal sei KI nur die logische Weiterentwicklung immer leistungsfähigerer miteinander vernetzter Rechner. Irgendwann, und das sei nun der Fall, würden sich die Computer die Informationen selbst besorgen, sie auswerten und sie anwenden. Zu einem großen Teil sei das reine Statistik, die allerdings aus einer gigantischen Datenmenge schöpfen könne. Aber natürlich habe alles seine Risiken. Und natürlich könne man die KI für Kriminelles einsetzen, keine Frage. Aber das könne man mit jeder anderen Technologie auch. Auch mit dem Auto könne man wie ein Verrückter durch die Stadt rasen und andere gefährden. Das mache das Auto an sich noch nicht verdächtig. Und so sei es auch bei der KI. Das neue EU-Gesetz setze Hordenbach zu sehr auf der Negativseite an. Vielleicht müsse es das auch, immerhin sei es ja ein Gesetz. Doch die Befürchtung bleibe, dass die großen KI-Fortschritte nun anderswo passieren und nicht mehr bei uns - wobei, na ja, das sei in den zurückliegenden Jahren ja auch oft schon so gewesen.Was uns als Anlegern aber klar sein müsse: Die KI sei einerseits eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit. Aber sie sei ebenso ein riesiger Hype - auch an der Börse. Das alles erinnere Hordenbach ein wenig etwa an den Biotech-Hype zu Beginn der 2000er-Jahre. Damals sei die Entschlüsselung des menschlichen Genoms als Durchbruch gefeiert und gleichzeitig vor den vielen Gefahren gewarnt worden. An der Börse seien die Biotech-Aktien nach oben geschossen, um danach ebenso kräftig zu korrigieren. Dann habe es eine ganze Zeit gedauert, fast zehn Jahre, bis die Genomanalyse zum Standard sei und die Unternehmen damit auch Geld verdient hätten. Dass habe an der Börse zu einem neuen Aufwärtstrend geführt, diesmal aber ganz ohne Aufregung und Hektik. Mal schauen, wann es ohne Aufregung und Hektik bei den KI-Aktien so weit sei. (15.03.2024/ac/a/m)