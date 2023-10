Die EU-Mitglieder hätten gerade ihre Haushaltsentwürfe bei der Europäischen Kommission eingereicht, die bis Ende November eine Stellungnahme dazu abgeben dürfte. In der Zwischenzeit würden mehrere Rating-Agenturen ihre Bewertungen der Staatsschulden aktualisieren. Die wichtigste Entscheidung werde Moody's am 17. November treffen. Moody’s habe seinen Ausblick für Italien bereits gesenkt. Sollte der negative Ausblick zu einer Herabstufung führen, so habe dies für Italien einen Abstieg auf Hochzinsniveau bedeutet.



Die EU-Kommission werde dann bis zum nächsten Frühjahr Zeit haben, um über mögliche Verfahren wegen übermäßiger Verschuldung gegen einzelne Mitgliedstaaten zu entscheiden, deren Defizite die Marke von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes übersteigen würden.



Nach Meinung der Experten werde die EU-Kommission die fiskalischen Regeln aus mindestens drei Gründen flexibel auslegen:



- Die Regeln der EU würden ohnehin nur selten strikt eingehalten.

- Die Verschuldungsregeln seien seit Beginn der Covid-Krise außer Kraft gesetzt, und die Verhandlungen über neue Haushaltsregeln seien ins Stocken geraten.

- Eine detaillierte Analyse des Brüsseler Bruegel-Instituts habe gezeigt, wie besonders ungünstig sich die jüngsten Reformvorschläge für Frankreich auswirken würden, das gezwungen sein werde, innerhalb weniger Jahre einen unrealistischen Primärüberschuss zu erzielen.



Insbesondere im Hinblick auf Italien dürfte sich der Handlungsdruck der EU-Kommission ohnehin in Grenzen halten, da der so genannte "Superbonus", der dazu geführt habe, dass die Schuldenquote überschritten worden sei, von der Europäischen Kommission als Bestandteil des Konjunkturprogramms genehmigt worden sei. Der Superbonus sei eine Subvention der italienischen Haushalte für Energieinvestitionen und koste den Staat je nach Schätzung zwischen 110 bis 120 Milliarden Euro.



Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Diskussion auf die Glaubwürdigkeit der Einnahmen-Prognose der italienischen Regierung konzentrieren: Ein Teil dieser Einnahmen solle sich aus Privatisierungen ergeben. Eine negative Stellungnahme der Kommission zum italienischen Haushalt in den kommenden Wochen würde die Ängste der Märkte schüren und das Risiko einer Herabstufung des Ratings des Landes erhöhen. (30.10.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte haben vollständig eingepreist, dass die Zinsen länger höher bleiben werden. Wie wird sich dies insbesondere in Frankreich und Italien auf die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung auswirken? Das fragt Ombretta Signori, Head of Macroeconomic Research and Strategy bei Ofi Invest Asset Management.Die lockere Geldpolitik der letzten Jahre habe die Neuschuldenlast relativ niedrig gehalten. Die staatliche Schuldenquote von Frankreich und Italien sei nach der Pandemie und der Energiekrise aufgrund des hohen nominalen Wachstums der letzten drei Jahre nur moderat gestiegen. Da die europäischen Anleiherenditen jedoch wahrscheinlich noch einige Zeit hoch bleiben würden und die Inflation bis 2025 auf nahezu 2 Prozent zurückgehen dürfte, könnten Frankreich und Italien nicht mehr auf ein so günstiges Verhältnis zwischen hohem Nominalwachstum und sehr niedrigen Nominalzinsen bauen. Dieses günstige Gefälle dürfte in Italien bis 2024 verschwinden und auch in Frankreich bis 2030 allmählich auf fast Null sinken.In den kommenden Jahren würden Frankreich und Italien ständige Anstrengungen auf sich nehmen müssen, um ihre Schuldenquote auf der Grundlage realistischer makroökonomischer Annahmen schrittweise zu stabilisieren. Jeder signifikante Zinsschock - das heiße 100 Basispunkte oder mehr im Vergleich zu den Niveaus, die die Märkte einpreisen würden - würde nach Meinung der Experten die Stabilisierung der Schulden/BIP-Quoten bis 2030 und damit die Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung gefährden.