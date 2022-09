Hinweise auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kurz nach einer NFT-Auktion des Schauspielers Bill Murray in der Vorwoche haben unbekannte Hacker den gesamten Erlös von 119,2 Ether aus dessen Wallet gestohlen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Besonders traurig: Das Geld sollte eigentlich für wohltätige Zwecke gespendet werden. Die starke Reaktion der Krypto-Community stelle den Glauben an die Menschheit allerdings wieder her.Am letzten Donnerstag hätten der oder die Hacker begonnen, die bei der Wohltätigkeitsauktion eingenommen Coins aus der Wallet des Schauspielers abzufischen. Das berichte das Branchenportal coindesk.com und berufe sich dabei auf Informationen von etherscan.org und Murrays Team.Dabei soll es sich um einen professionellen Angriff gehandelt haben, denn die Wallet wurde von einem Sicherheitsteam der NFT-Beratungsfirma Project Venkman betreut und gesichert. Dieses konnte gerade noch verhindert, dass auch rund 800 NFTs aus Murrays Kollektion gestohlen wurden. Der Erlös der jüngsten Charity-Aktion im Gegenwert von rund 185.000 Dollar ist jedoch verschwunden.Hoffnung mache angesichts des dreisten Diebstahls aber die Reaktion der Krypto-Community: Eine GoFundMe-Kampagne von Chive Charities, die zumindest einen Teil der verlorenen Spenden wieder hereinholen sollte, habe innerhalb weniger Stunden den Zielbetrag von 25.000 USD überschritten. Zudem habe sich der zweitplatzierte Bieter von Murrays Auktion gemeldet und 120 Ether im Wert von rund 187.500 USD an die Organisation überwiesen, um den Verlust durch den Diebstahl auszugleichen.Der Vorfall zeige einmal mehr, dass Cyberkriminelle am Kryptomarkt oft immer noch leichtes Spiel hätten. Dessen müssten sich auch Privatanleger bewusst sein und entsprechende Vorkehrungen zur sicheren Verwahrung ihrer Coins treffen. Mutige Anleger, die das beherzigen und Geduld mitbringen würden, könnten auf dem aktuellen Niveau aber weiterhin einen Fuß in die Tür stellen.