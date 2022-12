2. Der Inflationstrend und die Reaktionen der Notenbanken



Die Inflation schwäche sich vor allem in den USA bereits seit Monaten ab, doch die Notenbanken würden im Straffungsmodus bleiben. So scheine die FED lieber ein Übersteuern und damit eine Rezession riskieren zu wollen als eine anhaltend hohe Inflation, und die EZB habe mit ihrer Botschaft vom Donnerstag überraschend entschlossen klar gemacht, wie sehr sie weiter steigende Leitzinsen zur Inflationsbekämpfung anpeile. Die Diskussion über das Tempo der weiteren Straffung halte an - und ihr Ausgang werde wesentlich mitentscheiden über die Erholung an den Kapitalmärkten.



Positive Überraschung: Wenn die Inflation 2023 stärker als erwartet nachlasse, die Notenbanken daraufhin klare Signale für ein Auslaufen der Straffung senden und die Anleiherenditen wieder nachgeben würden, könnte dies eine breit angelegte Erholung der Märke auslösen. Sobald dies erkennbar sei, dürfte es eine gute Zeit für höhere Allokationen in Aktien und Anleihen sein.



Negative Überraschung: Ein kräftiges Übersteuern der Notenbanken zähle zu den größten Risiken, weil dies die Volkswirtschaften wie die USA und jene in Europa in eine tiefere Rezession stürzen könnte. Anleger sollten dann ihre Allokationen in risikobehafteten Vermögenswerten insgesamt überdenken und eine Erhöhung ihrer Investments in sicherere Häfen erwägen.



3. Chinas Haltung zu Covid und Taiwan



Die innen- und außenpolitischen Entscheidungen Chinas hätten das Potenzial, die Entwicklung von Weltwirtschaft und Märkten 2023 maßgeblich zu prägen. Im Zentrum stehe dabei die von der chinesischen Regierung avisierte und bereits laufende langsame Abkehr von ihrer Null-Toleranz-Politik in Sachen Covid-19, die - wie sich bereits andeute - alles andere als problemlos verlaufen dürfte und möglicherweise auch bei uns schon bald wieder teils zu mehr Lieferkettenproblemen führen könnte. Das Tempo der chinesischen Konjunkturerholung bleibe daher vorerst moderat, könnte allerding vor allem im zweiten Halbjahr 2023 an Fahrt gewinnen. Zugleich schwele weiter der Konflikt mit Taiwan. Dieser habe allerdings in jüngerer Zeit keine neue Nahrung erhalten und China dürfte kaum ein Interesse an einer Eskalation haben, solange insbesondere seine Binnenwirtschaft nicht rund laufe.



Positive Überraschung: Mit einer "stabilen Instabilität" hinsichtlich Taiwans und allmählicher Wiederöffnung der Wirtschaft sei das aktuelle Szenario bereits ein recht positives. Einzig das Öffnungstempo könnte an Fahrt gewinnen. Trete die chinesische Regierung hier aufs Gaspedal und gebe es dabei weniger Covid-bedingte Probleme als zu befürchten sei, würden chinesischen Vermögenswerte und damit Schwellenländeranlagen attraktiver.



Negative Überraschung: Während eine Rückkehr zu einer strikten Null-Covid-Politik unwahrscheinlich sei, könnte der Öffnungsprozess sich länger als gedacht hinziehen. Auch im Falle einer Eskalation des Taiwan-Konflikts wäre eine Reduzierung bei chinesischen und Emerging Market Investments angebracht. (21.12.2022/ac/a/m)







