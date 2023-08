Im Vergleich zu den USA würden sich andere wichtige Wirtschaftsregionen nicht so gut wie erwartet entwickeln. Europa sei relativ stark von der Industrieproduktion abhängig. Und diese leide unter erhöhten Energiekosten und einer Verlagerung des Konsums von Gütern zu Dienstleistungen. Zwar würden zyklische Sektoren wie der Fabriksektor eigentlich als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung gelten. "Der derzeitige Zyklus ist aber alles andere als normal, und wir erwarten stattdessen, dass die noch stagnierende Industrieproduktion bald zu den Dienstleistungen aufschließt und nicht andersherum", so Brown.



3. Herausforderung: Hartnäckige hohe Inflation



Die Kerninflation in den USA dürfte künftig Monat für Monat schwächer wachsen als in den ersten fünf Monaten des Jahres, allerdings stärker als im Juni. "Im vierten Quartal oder bis in das Jahr 2024 hinein könnte sich allerdings ein Inflationsplateau herausbilden, das höher ist als gewünscht. Dies dürfte unserer Ansicht nach aber mit einer robusten Konjunktur einhergehen", so Brown.



Konsequenzen für die Asset Allocation



"Während wir diese Risiken im Blick behalten, glauben wir weiter an eine Abschwächung des Inflationsdrucks und ein resilientes Wirtschaftswachstum", sage Brown. Aktien würden daher übergewichtet bleiben, mit besonderem Fokus auf die eher zyklischen Bereiche des US-Aktienmarkts. Eine wichtige Diversifizierung für die daraus resultierenden Risiken würden Staatsanleihen liefern, die neutral gewichtet seien.



Deutsche Investoren müssten weit über den Tellerrand blicken



Auch aus deutscher Investorensicht bleibe, laut Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS Asset Management, der Blick auf den US-Aktienmarkt essenziell: "In Deutschland liegt die Inflation aktuell bei 6,2 Prozent. Daher ist der Blick über den Atlantik für deutsche Investoren wichtig. In den USA sind die Aktienmärkte überraschend gut gelaufen, vor allem aufgrund der Tech-Riesen. Wir sehen dort jetzt gute Chancen durch eine gezielte Selektion von zyklischen Werten und Megatrend-Aktien." (10.08.2023/ac/a/m)







